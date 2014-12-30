С Ленинградского вокзала эвакуировали пассажиров из-за звонка о бомбе

Фото: ТАСС / Сергей Узаков

Из-за анонимного звонка о бомбе с Ленинградского вокзала эвакуировали около 1,5 тысяч человек.

Проверку здания завершили в 21.11, сообщает агентство "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взрывного устройства обнаружено не было.

Отметим, что во время проверки вокзал принимал поезда в штатном режиме.

Как ранее сообщало M24.ru, 23 декабря Казанский вокзал эвакуировали после звонка о бомбе. Информация о заложенном взрывном устройстве также оказалась ложной.

Напомним, что полиция планирует публиковать списки "телефонных террористов" в интернете. Если перечень "телефонных террористов" появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте - уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.