Надя и Ося: спектакль по воспоминаниям вдовы Мандельштама и его стихам

История любви и разлуки

Дата: 10 и 11 января в 20:00.

Место: Сахаровский центр (Земляной Вал, 57, строение 6).

Фото: facebook.com/nadyaiosya

Ради чего идти:в 1933 году Мандельштам написал роковые стихи про "кремлевского горца" ("Мы живем, под собою не чуя страны..."), а в 1934-м его отправили в первую ссылку – в Чердынь, что под Пермью. Отбыв срок, он будет снова арестован в 1938-м. В этом же году – в самом конце – он погибнет и будет похоронен в братской могиле с телами других заключенных.

Спектакль "Надя и Ося" – инсценировка воспоминаний вдовы поэта Надежды Мандельштам, созданная артистом театра Ермоловой Евгением Шляпиным. Он же играет Мандельштама, роль Надежды Мандельштам исполняет Елена Липская, одногруппница Шляпина по мастерской Владимира Андреева в РУТИ-ГИТИС.

Что еще: "Между известием о смерти Мандельштама и моментом, когда я вынула из тайника и положила на стол – вернее, в чемодан, потому что стола у меня нет, – кучку спасенных стихотворений, прошло около двадцати лет, и все эти годы я была кем-то другим и носила, так сказать, железную маску. В сущности, никому не могла я признаться, что не живу, а просто жду, затаившись, когда я снова стану собой и смогу открыто сказать, чего я ждала и что хранила…" (Надежда Мандельштам).

Цена: бесплатно по регистрации.

Подробности о спектакле – на странице мероприятия в Facebook.