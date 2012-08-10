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Такси

10 августа 2012, 18:41

Московские таксисты предложили свои меры борьбы с "бомбилами"

такси тарифы

ИТАР-ТАСС

Столичные таксисты озвучили свои предложения по ликвидации нелегальных перевозчиков. Водители намерены организовать специальную структуру по борьбе с "бомбилами", создать единый городской call-центр и расширить свои автопарки, сообщает РИА Новости.

Действия правоохранителей, направленные на запрет нелегального извоза, пока не приносят должного результата, считают представители таксомоторных компаний.

Также перевозчики обеспокоены введением единых расценок на проезд в московских такси. Противники минимального тарифа отмечают, что в столице работают такси с разным уровнем обслуживания.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин всерьез занялся проблемой нелегального извоза в столице. За последние два месяца на штрафстоянки было эвакуировано около 300 машин "бомбил". Кроме того, было заведено пять уголовных дел в отношении перевозчиков без лицензии, которые пытались дать взятку полицейским.

Что касается улучшения работы легальных таксистов, то для них установлено 200 заездных карманов около торговых центров, переходов и станций метро. Также разрешен бесплатный заезд на железнодорожные вокзалы.

В ближайшее время планируется формирование единого реестра легальных московских такси.

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