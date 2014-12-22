Российские сотовые операторы могут повысить цены на международный роуминг

Мобильные операторы могут повысить тарифы на роуминг с 1 января

Крупнейшие российские сотовые операторы планируют повысить цены на международный роуминг с 1 января 2015 года, сообщает канал "Москва 24".

В одной из компаний "Большой тройки" пояснили, что повышение связано с падением курса рубля. Дело в том, что сотовые операторы рассчитываются с зарубежными компаниями в валюте.

У другого оператора стоимость минуты исходящего вызова в роуминге уже поднялась с 19 до 25 рублей, а входящего - с 9 до 15, но до конца года больших повышений за роуминг не планируется.

Впрочем, в пресс-службе "МегаФона" М24.ru заявили, что компания не планирует вносить изменения в роуминговые тарифы.

"О дальнейших планах говорить пока рано. Мы будем внимательно смотреть на ситуацию с валютными курсами и условиями, которые будут предлагать наши зарубежные партнеры", - отметили в пресс-службе.

О том, что сотовые операторы могут повысить цены на роуминг, сообщил гендиректор "Вымпелкома" ("Билайн") Михаил Слободин. "Цены, которые привязаны к валютным затратам и связаны с приземлением трафика на международных направлениях, очевидно, будут меняться и по факту меняются",- приводит его слова "Интерфакс".

По данным газеты "Ведомости", "Вымпелком" на прошлой неделе уже повысил цены: с 16 декабря изменилась стоимость звонков в международном роуминге для пользователей услуги "Моя планета". Минута исходящего вызова подорожала на 31 процент (с 19 до 25 рублей), входящего - на 66 процентов (с 9 до 15 рублей). Без изменений остались стоимость sms (9 рублей) и мобильного интернета в международном роуминге (5 рублей в день в 75 странах).

Издание отмечает, что в МТС отказались комментировать повышение роуминговых цен. В компании пояснили лишь, что оплата услуг зарубежных операторов составляет около 70 процентов от цены за услуги связи в роуминге.

О недопустимости повышения цен на международный роуминг 22 декабря заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

"Они (мобильные операторы) должны кратно снизить цены, поэтому говорить о каком-то повышении нет оснований. Им надо обсуждать вопросы изменения межоператорской платы. Сейчас для нас это благоприятный период - снижать у себя плату для гостевого оператора и требовать симметричного ответа", - приводит слова Голомолзина пресс-служба ведомства.