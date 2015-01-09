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09 января 2015, 12:04

Пользователи "Активного гражданина" могут посещать театры бесплатно

связь Активный гражданин

"Активные граждане" могут посещать театр бесплатно

Пользователи портала и приложения "Активный гражданин" теперь смогут посещать театры бесплатно. Пока можно получить билеты в "Школу современной пьесы" и "Современник". Но вскоре можно будет побывать в Ленкоме и театре имени Маяковского, сообщает телеканал "Москва 24".

Чтобы получить билеты в театр надо принимать активное участие в опросах проекта. На билет на одного надо накопить от 1600 баллов, на двоих – от 2190 баллов.

Также пользователи "Активного гражданина" могут получать баллы на оплату парковки, посещать экскурсии и музеи.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов.

"Активный гражданин": итоги работы за 2014 год

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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