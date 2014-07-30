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Происшествия

30 июля 2014, 09:41

"Аэрофлот" отсудил у авиадебошира 1 миллион рублей

суды авиадебоширы свежая пресса решения суда

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд взыскал рекордную сумму почти в 1 миллион рублей в пользу "Аэрофлота" с пассажира Владимира Рахимова, устроившего пьяный дебош во время перелета из Тенерифе в Москву, пишет газета "Коммерсантъ".

Такое решение Мосгорсуд вынес по апелляционной жалобе, поданной "Аэрофлотом" на решение Хорошевского суда Москвы, который в марте 2014 года отклонил иск перевозчика.

Инцидент на борту воздушного суда, летевшего из Тенерифе в Москву, произошел в декабре 2012 года. Согласно показаниям старшего бортпроводника и других пассажиров, еще во время взлета между Рахимовым и его супругой, распившими две бутылки вина и перешедшими на коньяк, начался конфликт. Мужчина, матерясь, начал преследовать жену по самолету, по дороге вступая в конфликты с другими пассажирами, одного из которых Рахимов даже ударил.

В ходе завязавшейся потасовки троим мужчинам удалось скрутить дебошира и уложить его в проходе, а летевший тем же рейсом врач сделал Рахимову успокоительный укол. Однако от этого хулигану стало только хуже, и командир экипажа, решив, что инцидент угрожает безопасности полета, развернул самолет обратно на Тенерифе. Там неадекватного пассажира сдали сотрудникам службы безопасности аэропорта, которые отправили его в больницу.

Хорошевский суд посчитал, что представленных "Аэрофлотом" доказательств недостаточно для подтверждения правонарушения. Но судебная комиссия Мосгорсуда, в свою очередь, пришла к выводу, что первая инстанция не приняла во внимание ряд доводов истца и не имела оснований доверять показаниям свидетелей.

В "Аэрофлоте" этот судебный процесс назвали уникальным. До этого максимальная компенсация, полученная перевозчиком с авиадебошира, составляла чуть более 700 тысяч рублей. Столько компания отсудила у Андрея Криворучко, из-за которого в апреле 2013 года в Новосибирске сел самолет Москва - Шанхай. В "Аэрофлоте" заявили, что ежегодно на их авиалайнерах происходят порядка тысячи пьяных дебошей, и, как правило, нарушители отделываются штрафами в 500 рублей.

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В неофициальный "черный список" "Аэрофлота", формирующийся на основе подобных инцидентов, на сегодня входят около 2 тысяч потенциальных пассажиров, сказали представители перевозчика.

Напомним, что ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы и уголовное наказание за нарушение правил поведения в самолетах. Авиадебоширов предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Если же поведение пассажира создало непосредственную угрозу безопасности полета, то оно должно наказываться штрафом в размере до 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, если пассажир применил насилие или угрожал его применить, а также если его действия стали причиной авиационного происшествия без человеческих жертв. В случае, если поведение авиадебошира повлекло человеческие жертвы, то такие действия предлагают наказывать лишением свободы на срок до 10 лет.

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