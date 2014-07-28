Россия подаст апелляцию на решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия намерена подать апелляцию на решение Арбитражного суда Гааги о возмещении ущерба экс-владельцам ЮКОСа, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на главу МИДа Сергея Лаврова. Ранее суд обязал РФ выплатить бывшим владельцам компании 50 миллиардов долларов.

"Судебный процесс не завершен, предусмотрены апелляции, и российская сторона, а также те ведомства, которые представляют Россию в этом процессе, будут использовать все имеющиеся правовые возможности для отстаивания своей позиции", - заявил Лавров.

ИТАР-ТАСС отмечает, что компания GML, объединявшая держателей контрольного пакета акций ЮКОСа, потребовала взыскать с России 114 миллиардов долларов за нарушение статьи Энергетической хартии.

18 июля 2014 года суд в Гааге постановил признать Россию нарушителем по иску экс-владельцев ЮКОСа, но выплатить им меньше - 50 миллиардов долларов.

Напомним, в 2003 году ЮКОС обвинили в неуплате налогов, тогда же президент и основной акционер компании Михаил Ходорковский был арестован. Позже его осудили за мошенничество, но помиловали и отпустили на свободу в декабре 2013 года.

В конце 2004 года был продан основной актив ЮКОСа - "Юганскнефтегаз", сейчас компания принадлежит "Роснефти". В 2005 году Ходорковский продал свою долю партнерам и дистанцировался от всех разбирательств с ЮКОСом. Судебный процесс по делу о нарушении Энергетической хартии начался в 2005 году.