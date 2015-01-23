Фигуранту "болотного дела" Косенко продлили срок принудительного лечения

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Нагатинский районный суд Москвы продлил срок принудительного амбулаторного лечения фигуранту "болотного дела" Михаилу Косенко, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснила адвокат Ирина Бирюкова, защита не возражала против удовлетворения ходатайства и не намерена его обжаловать, объяснив это тем, что "ничего, по большому счету не изменилось: как Михаил проходил амбулаторное лечение до вынесения судом решения о принудительном лечении, так и проходит сейчас".

При этом юристы не исключают в дальнейшем подачу ходатайства об отмене принудительного лечения, пишет "Интерфакс".

В октябре 2013 года Замоскворецкий суд Москвы признал Косенко виновным в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и применении насилия к сотруднику полиции и направил его на лечение в психиатрический стационар. Косенко - инвалид 2-й группы по психическому заболеванию вследствие травмы, полученной в армии.

Решение о продлении срока принудительного лечения принимается каждые полгода, в июне 2014 года Чеховский городской суд постановил сменить для фигуранта "болотного дела" стационарный режим на амбулаторный.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. В результате пострадали 29 полицейских. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

Всего по "болотному делу" проходят более 30 человек, 13 из них были признаны виновными и амнистированы. Так, Максим Лузянин в 2012 году был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.

В феврале 2014 года виновными признали Сергея Кривова, Ярослава Белоусова, Артема Савелова, Алексея Полиховича, Дениса Луцкевича, Андрея Барабанова, Степана Зимина и Александру Наумову (Духанину). Александра Наумова (Духанина) получила 3 года и 3 месяца условно, остальные - от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. Ярослав Белоусов и Артем Савелов уже находятся на свободе, они вышли в сентябре и декабре 2014 года соответственно.

Кроме того, в октябре Алексея Гаскарова и Александра Марголина приговорили к трем годам и шести месяцам, Илья Гущин получил два года и шесть месяцев лишения свободы, а Елена Кохтарева, полностью признавшая вину, получила условный срок.