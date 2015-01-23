Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

23 января 2015, 18:03

Фигуранту "болотного дела" Косенко продлили срок принудительного лечения

суды болотное дело Михаил Косенко принудительное лечение

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Нагатинский районный суд Москвы продлил срок принудительного амбулаторного лечения фигуранту "болотного дела" Михаилу Косенко, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснила адвокат Ирина Бирюкова, защита не возражала против удовлетворения ходатайства и не намерена его обжаловать, объяснив это тем, что "ничего, по большому счету не изменилось: как Михаил проходил амбулаторное лечение до вынесения судом решения о принудительном лечении, так и проходит сейчас".

При этом юристы не исключают в дальнейшем подачу ходатайства об отмене принудительного лечения, пишет "Интерфакс".

В октябре 2013 года Замоскворецкий суд Москвы признал Косенко виновным в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и применении насилия к сотруднику полиции и направил его на лечение в психиатрический стационар. Косенко - инвалид 2-й группы по психическому заболеванию вследствие травмы, полученной в армии.

Решение о продлении срока принудительного лечения принимается каждые полгода, в июне 2014 года Чеховский городской суд постановил сменить для фигуранта "болотного дела" стационарный режим на амбулаторный.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. В результате пострадали 29 полицейских. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

Всего по "болотному делу" проходят более 30 человек, 13 из них были признаны виновными и амнистированы. Так, Максим Лузянин в 2012 году был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.

Ссылки по теме

В феврале 2014 года виновными признали Сергея Кривова, Ярослава Белоусова, Артема Савелова, Алексея Полиховича, Дениса Луцкевича, Андрея Барабанова, Степана Зимина и Александру Наумову (Духанину). Александра Наумова (Духанина) получила 3 года и 3 месяца условно, остальные - от 2,5 до 4 лет колонии общего режима. Ярослав Белоусов и Артем Савелов уже находятся на свободе, они вышли в сентябре и декабре 2014 года соответственно.

Кроме того, в октябре Алексея Гаскарова и Александра Марголина приговорили к трем годам и шести месяцам, Илья Гущин получил два года и шесть месяцев лишения свободы, а Елена Кохтарева, полностью признавшая вину, получила условный срок.

Сюжет: Болотное дело

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать