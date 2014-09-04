Две туркомпании из ГК "Лабиринт" просят признать их банкротами

Две туркомпании, входящие в структуру "Лабиринта", подали в арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве, передает Ассоциация туроператоров России.

В суде зарегистрированы иски от ООО "Лабиринт" и ЗАО "Лабиринт-Т", дата рассмотрения исков пока не назначена.

Напомним, 2 августа туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке своей деятельности. Позже руководителей ГК "Лабиринт" Сергея Азарскова и Михаила Шаманова заочно арестовали по делу о мошенничестве - по версии следствия, они, получая деньги от клиентов за авиабилеты, не оплачивали места в самолетах, а переводили средства на счет подконтрольной фирмы.

Позже Центробанк России отозвал лицензию у страховой компании "Восхождение", которая занималась выплатами туристам "Лабиринта" - это было сделано, чтобы сохранить имеющееся у компании имущество для выполнения обязательств по договорам страхования и требований кредиторов.

Добавим, что сумма требований клиентов обанкротившегося туроператора "Лабиринт" в 15 раз превысила размер финансовых гарантий компаний - гражданская ответственность "Лабиринта" была застрахована на 120 миллионов рублей, в то время как сумма требований туристов составляет 1,8 миллиарда рублей.

Всего компания приняла 20 тысяч заявлений от туристов со всей России, причем в каждом может быть по несколько туристов. На выплату возмещения претендуют порядка 50 тысяч человек, они могут рассчитывать на компенсацию в размере 10% от стоимости тура.