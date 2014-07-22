Студентам закроют доступ к торрентам и играм по Wi-Fi

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Студентам федеральных вузов ограничат число сайтов, на которые они смогут заходить с помощью Wi-Fi в общежитиях и в зданиях образовательных учреждений, сообщается на портале госзакупок.

Как следует из конкурсной документации на право оборудовать вузы беспроводной связью, подрядчик работ должен ограничить доступ к тем ресурсам сети, содержание которых "несовместимо с задачами обучения, воспитания, социализации и творческой реализации несовершеннолетних".

Контент-фильтр сможет распознавать потоки данных и идентифицировать приложения, распознавать Р2Р-протоколы (используются в файлообменных сетях) и протоколы игровых приложений.

В целом фильтр должен обеспечивать выполнение закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (распространение среди несовершеннолетних материалов порнографического характера и информации, содержащей нецензурную брань); "Об информации, информационных технологиях и защите информации" (студентам не смогут закрыть доступ к правовым актам, деятельности органов власти и открытым фондам) и "О противодействии экстремистской деятельности".

Напомним, через три года в вузах и студенческих общежитиях Москвы появится беспроводной интернет, обеспечить студентов федеральных вузов на территории столицы доступом к Wi-Fi распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.

Выполняя поручение мэра, департамент по конкурентной политике объявил три конкурса, чтобы выбрать провайдеров для оснащения корпусов и общежитий интернетом. Победители конкурса в течение трех лет должны будут обеспечить Wi-Fi около 85 тысяч студентов, проживающих в 143 вузовских общежитиях. Всего в Москве сейчас 315 общежитий, принадлежащих государственным вузам. В них проживают около 500 тысяч учащихся.