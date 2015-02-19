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Строительство и реконструкция

19 февраля, 15:25

Культурный центр имени Чайковского отреставрируют

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Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Культурный центр имени Петра Чайковского на Кудринской площади отреставрируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В результате там появится многопрофильный культурный центр, совмещающий концертную, мемориально-историческую и просветительскую деятельность.

Сейчас в центре площадью 1,33 тысячи квадратных метра проходят выступления российских и иностранных музыкантов. Здания на участке – дом, в котором в 1872-1873 годах жил и работал композитор Чайковский и Городская усадьба XIX века – объекты культурного наследия, поэтому проект их реставрации согласован с департаментом культуры.

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Добавим, культурный центр имени Петра Чайковского расположен в заповедной исторической зоне Москвы, на территории старинной городской усадьбы середины XIX века. В Культурном центре есть музыкальный салон на 60 слушателей и концертно-выставочный зал, рассчитанный на 120 человек.

В уютных, гостеприимных залах центра регулярно проводятся различные музыкальные фестивали, концерты, выставки, творческие встречи, детские музейные занятия и мастер-классы.

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