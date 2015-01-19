Новая Москва впервые догнала "старую" по объему строительства

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В 2014 году Новая Москва по объему построенного жилья догнала "старую", сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин на итоговом заседании правительства.

В прошлом году в столице построили 8,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 3,2 миллиона квадратных метров пришлись на жилые дома.

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что в Новой Москве ввели более 1,6 миллиона квадратных метров жилья.

Как развиваются территории Новой Москвы

Отметим, в 2013 году в пределах МКАД построили 1,9 миллиона квадратных метров жилья, а на новых территориях лишь 1,2 миллиона "квадратов".

Ранее M24.ru Владимир Жидкин отмечал, что в 2014 году в Новой Москве были реализованы намеченные планы строительства. По его словам, ни один из инвесторов не предлагал уменьшить объем ввода или жилой, или коммерческой недвижимости.

Кроме того, мэр Москвы заявлял, что развитие присоединенных территорий позволит сбалансировать транспортную нагрузку в городе. Он также добавил, что в Новой Москве будут реализованы и масштабные экологические проекты. В то же время итоговый вариант территориальной схемы Новой Москвы утвердят в середине 2015 года.