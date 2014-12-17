Объемы и темпы строительства сохранятся в 2015 году - Тимофеев

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Темпы и объемы строительства в Москве не будут снижаться в 2015 году, сообщил на пресс-конференции в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает корреспондент M24.ru.

По его словам, за последние полгода активность инвесторов увеличилась. "Они хотят быстрее ввести участки в оборот либо быстрее оформить их и продать", - сказал он. Также чиновник подчеркнул, что в 2014 году планируется построить 8,7 миллиона квадратных метров жилья и столько же в 2015 году.

Однако председатель Москомстройинвеста добавил, что при росте ставки ЦБ и курса валют деловая активность будет снижаться. "Более 90% жилья строится за счет средств граждан, а это ипотечные кредиты. Если будет сокращение ипотечных программ, то будет спад", - сказал он.

По его словам, рублевая стоимость жилья, построенного инвесторами, будет повышаться. Для тех же, кто хочет купить недвижимость за валюту, "лучшее время для покупки – это январь-март", подчеркнул Тимофеев.

Он добавил, что сейчас Москомстройинвест активно проверяет "потенциально опасные объекты", так как некоторые инвесторы могут начать строительство без разрешения. В таком случае в городе может появиться волна обманутых дольщиков, как это было в 2007-2008 годах.

По словам Тимофеева, уже выявлены восемь инвестиционных проектов, которые строят без разрешения на средства дольщиков, материалы по ним отправлены в прокуратуру.

В заключение председатель Москомстройинвеста сказал, что гражданам лучше не не покупать жилье в кооперативах, "потому что могут возникнуть проблемы с нецелевым использованием средств".