Строительство ТЦ у Белорусского вокзала перенесли в другое место

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Многофункциональный комплекс, который планировалось построить у Белорусского вокзала в Москве, будет возведен на 2-й Брестской ул. Об этом сообщает комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Изначально планировалось, что торговый комплекс будет возведен в рамках проекта строительства транспортной развязки с многоярусным подземным гаражом-стоянкой на площади Тверской Заставы. Однако впоследствии руководство города посчитало строительство комплекса невозможным, так как его возведение усугубило бы и без того непростую транспортную ситуацию в районе.

Инвестор ООО «Автостоянка Тверская Застава» безвозмездно передал городу имущество, находящееся на площади Тверской заставы и созданное в ходе реализации первоначального проекта. Новый комплекс будет возводиться на участке по адресу: ул. 2-я Брестская, вл. 50/2, площадью 0,46 га. Инвестор планирует возвести офисный многофункциональный комплекс площадью 51,2 тыс. кв. м, в том числе 13,150 тыс. кв. м - подземная часть. В составе комплекса предусмотрена парковка на 280 машино-мест.

Что касается реконструкции площади Тверской заставы, новая концепция была одобрена на Транспортной комиссии у мэра столицы Сергея Собянина. Согласно новому проекту, в составе транспортной развязки предусмотрено устройство эстакады-дублера Ленинградского проспекта; реконструкция Тверского путепровода через железнодорожные пути с заменой или усилением пролетных строений и опор; устройство 4 поперечных тоннелей различного направления движения с улиц Бутырский Вал, Грузинский Вал, 1-я и 2-я Брестские ул. в подземном пространстве ул. 1-я Тверская-Ямская; строительство трехэтажного подземного паркинга манежного типа хранения на 1,8 тыс. машино-мест.

Согласно планам московских властей, прокладка коммуникаций на Тверской заставе должна быть завершена к концу 2013 года. Когда же площадь будет отреставрирована целиком, пока неизвестно. У многолетней стройки уже есть последствия - правление ближайшего ТСЖ подало на город иск. По мнению эксплуатирующей организации, угол одного из домов на площади дал серьезную усадку.