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Город

14 августа 2014, 11:31

За три года в Новой Москве построят 67 социальных объектов

строительство Новая Москва стройкомплекс Москвы социальные объекты Марат Хуснуллин

Фото: m24.ru

За три года в Новой Москве появятся 67 социальных объектов. В 2014 году там построят поликлинику, 10 детсадов и две школы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Всего к 2017 году в Новой Москве возведут 67 объектов социальной инфраструктуры, причем 44 из них - за счет внебюджетных средств", - приводит слова заммэра портал Стройкомплекса.

Он также сообщил, что в 2015 году темпы возведения социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах только повысятся. Так, планируется возвести 5 поликлиник на 2080 посещений, подстанцию скорой медицинской помощи, 8 школ и 18 детских садов на 3570 мест.

Как планируют развивать Новую Москву

Отметим, что с момента присоединения к столице на новых территориях уже построили 7 детских садов более чем на тысячу мест, 2 школы на 1675 учащихся, 2 обычные и 4 модульные поликлиники.

Напомним, в этом году в округе будет построено более двух с половиной миллионов квадратных метров недвижимости. Также за два года в Новой Москве собираются возвести около 140 объектов газоснабжения. Уже в 2014 году газ проведут в СНТ "Рогово-1', "Квант", "Восход", "Толстопальцево-5", в деревни Лукошкино и Давыдово.

Придет на присоединенные территории и электричество. Так, город выделит 700 миллионов рублей на проведение электричества в сельские населенные пункты и дачи Новой Москвы. Деньги будут выделяться в течение 2014-2017 годов. Благодаря этому электричество подведут к 128 СНТ, дачи в которых принадлежат 36 тысячам жителей Москвы.

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Кроме того, ведется строительство нескольких подъездных дорог. После того, как в ТиНАО проведут 600 километров дорог, улично-дорожная сеть в округе увеличится в два раза.

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В течение трех лет будет проведена и реконструкция 11 объектов на Варшавском, Калужском и Киевском шоссе. Так, в приоритетах стоит строительство дороги для связи аэропорта "Внуково" — Бутово — Видное и дороги Солнцево — Бутово.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что к 2030 году на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов построят около двух тысяч километров автодорог и три ветки метро. Уже ведется строительство станций "Румянцево" и "Саларьево", которые станут продолжением Сокольнической линии после "Юго-Западной" и "Тропарево". Открытие станций намечено на конец этого года.

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