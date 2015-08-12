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Город

12 августа 2015, 17:41

Работы по программе капремонта начались в 9 столичных округах

строительство ЖКХ капитальный ремонт лифты жилые дома

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве стартовали работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, работы начались в 9 столичных округах.

Отмечается, что работы ведутся в 28 домах. В них заменят 98 лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Всего в августе планируется заменить 522 лифтов в 173 домах в 9 административных округах. Продолжительность ремонта лифтов составит от 45 до 70 дней, в зависимости от типа лифтового оборудования. Для замены используется отечественное оборудование московского производства.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.

Что ремонтируют по программе "Капитальный ремонт"

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В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957-1968 годах. База жилищной инспекции позволит узнать о примерных сроках ремонта того или иного дома в Москве.

Согласно базе был сформирован список первоочередных домов, где срок эксплуатации наиболее долгий и основные системы коммуникаций находятся в худшем состоянии.

Напомним, с 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр.

Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.

Сюжет: Капитальный ремонт в жилых домах

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