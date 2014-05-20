Пострадавшие в ж/д-катастрофе получат до 2 млн рублей компенсации

Пострадавшие в ж/д аварии получат до 2 млн рублей компенсации

Пассажиры, пострадавшие в результате железнодорожной аварии в Подмосковье, могут получить компенсацию. Они были застрахованы в СО "ЖАСО" по закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, сообщает пресс-служба страхового общества.

Для получения страховки пострадавшие должны подать письменное заявление о выплате страхового возмещения. При себе необходимо иметь паспорт и медицинское заключение о характере и степени тяжести полученных травм. Родственникам погибших пассажиров необходимо предъявить свидетельство о смерти.

Узнать адреса филиалов ЖАСО можно по телефону горячей линии 8-800-200-99-93

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Андрея Юрьева, пострадавшие и родственники погибших имеют право на компенсации в размере до 2 миллионов рублей в зависимости от характера полученных травм.



Напомним, 20 мая около 13.00 в Наро-Фоминском муниципальном районе, у станции Бекасово на Киевском направлении столкнулись два поезда. Товарный состав сошел с рельс и столкнулся с пассажирским, следовавшим по маршруту Москва-Кишенев. Два вагона пассажирского поезда перевернулись.

По словам официального представителя СК Владимира Маркина, в настоящее время следствие рассматривает три версии произошедшего: ненадлежащее состояние подвижного состава грузового поезда, ненадлежащее состояние железнодорожных путей, нарушения в действиях членов локомотивной бригады грузового поезда.