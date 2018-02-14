Новый сезон: открывается регистрация на первый в этом году московский забег

Весной этого года тысячи спортсменов и любителей откроют новый беговой сезон. Начиная с апреля, они примут участие в восьми забегах и в Московском Марафоне, который за пять лет стал главным беговым событием страны. В 2018-м нас ждут забеги по шоссе, кроссы, трейл, в рамках главных стартов состоятся заезды хендбайкеров, корпоративные эстафеты и детские забеги.

Фото: Игорь Иванко/портал Москва 24

На старты вместе с профессионалами и любителями выйдут известные спортсмены, артисты, журналисты и благотворители.

1 апреля новый сезон откроет забег на пять километров "Апрель", в котором примут участие 7,5 тысячи человек. А уже 15 апреля состоится кросс "Лисья гора" — забег по пересеченной местности в природном парке "Битцевский лес". 20 мая по центральным улицам Москвы (мимо храма Христа Спасителя и под стенами Кремля) пробегут участники "Московского полумарафона". В этом году самый яркий и необычный "Красочный забег" на пять километров стартует на Ходынском поле 10 июня. "Ночной забег" тоже пройдет в новом месте — 28 июля точкой старта для восьми тысяч участников станет Болотная площадь. Бегуны смогут полюбоваться украшенными ночной подсветкой достопримечательностями: храмом Василия Блаженного, мостом парка "Зарядье", Крымским мостом и зданием фабрики "Красный Октябрь".

26 августа по центральным набережным Москвы пройдет полумарафон "Лужники", посвященный спортивной истории Олимпийского комплекса. Восемь тысяч участников пробегут 21,1 километра в один круг по центру города. Накануне Московского Марафона — 21 и 22 сентября — состоится самая масштабная в России выставка спортивных товаров и услуг. В ней примут участие ведущие мировые бренды, лидеры отечественной индустрии бега, организаторы соревнований, а также представители благотворительных фондов.

Фото: Игорь Иванко/портал Москва 24

23 сентября пройдет главное беговое событие сезона — Московский Марафон. Более 30 тысяч человек пробегут 42,2 километра и 10 километров по центру Москвы. В рамках забега пройдут корпоративная эстафета и заезд хендбайкеров, Всероссийская федерация легкой атлетики проведет Кубок России по марафону–2018. 14 октября в Битцевском лесу пройдет осенний кросс "Лисья гора", который соберет три тысячи участников. В завершении сезона 18 ноября будет представлен новый старт — трейловый забег на Крылатских холмах. Заявлены две дистанции: четыре и восемь километров.

по ссылке. К открытию сезона организаторы разработали новую систему регистрации, которая с 14 февраля будет проходить



Даты открытия регистрации на забеги:

14 февраля — забег "Апрель"

19 февраля — Московский полумарафон

21 февраля — Московский Марафон

26 февраля — Красочный забег

5 марта — кросс "Лисья гора"

13 марта — полумарафон "Лужники"

15 марта — Ночной забег

Организатор — АНО ЦПСМ "Московский Марафон" при поддержке правительства Москвы, департамента спорта и туризма Москвы.