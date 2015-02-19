Грипп атакует: изменился ли вирус в этом году и как с ним бороться

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

На прошлой неделе количество больных ОРВИ и гриппом в Москве увеличилось почти на 15 тысяч человек. До эпидемии пока показатели не "дотягивают", однако все чаще в метро слышится кашель, а в соцсетях все популярнее становятся болезненные селфи и хэштег #грипп.

Массовая заболеваемость гриппом – сезонное явление, которое наблюдается из года в год приблизительно в один и тот же период. Советы в стиле "как победить грипп" постоянно всплывают в журналах и на ТВ, однако уберечься от заболевания чаще всего не удается – хоть раз за всю зиму организм каждого из нас, как правило, "сдается" вирусу.

Грипп - острое инфекционное заболевание дыхательных путей, входящее в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В настоящее время выявлено более двух тысяч вариантов вируса гриппа. острое инфекционное заболевание дыхательных путей, входящее в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В настоящее время выявлено более двух тысяч вариантов вируса гриппа. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во время сезонных эпидемий в мире от гриппа ежегодно умирают от 250 до 500 тысяч человек, большинство из которых старше 65 лет.



Как дать болезни отпор

Если человек входит в группу риска, то нужно заранее побеспокоиться об иммунопрофилактике, в том числе о вакцинации, если нет противопоказаний. Ношение защитной маски, мытье рук, проветривание помещения, прием препаратов-адептогенов, повышающих сопротивляемость организма, – все это может уберечь организм от заболевания гриппом.

"Тем, кто привился, бояться нечего, они легко переболеют и выздоровеют. Поэтому нужно вовремя прививаться", - сказал M24.ru директор института вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН Дмитрий Львов.

Тем, кто уже заболел, Львов советует в первые два дня заболевания начать принимать противовирусные средства. Они подбираются индивидуально, в зависимости от возраста, физиологических особенностей и состояния человека.

При появлении первых симптомов ОРВИ и гриппа рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу за медицинской помощью. Члены семьи больного должны по возможности изолировать его – выделить отдельную комнату или отгородить ее часть. Также следует чаще проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку, выделить больному отдельную посуду и столовые приборы.

Этой зимой я переболела гриппом – впервые за последние, наверное, лет десять. Все началось с резкого сухого кашля, потом начался озноб, ломота во всем теле. После этого у меня поднялась температура, которая три дня держалась на уровне 39 градусов. Для лечения я использовала противовирусные и жаропонижающие препараты, средства от кашля. По рекомендации врача старалась больше пить. Выйти на работу мне удалось через неделю после начала болезни, при этом сохранялся кашель и слабость во всем теле. Еще около недели я приходила в себя, у меня была пониженная температура.

Анна Дунаева жительница Москвы



Лицам, ухаживающим за больным или проживающим с ним в одной квартире, рекомендуется надевать маску, чаще мыть руки с мылом, промывать нос теплой водой. Также нелишним будет использование с профилактической целью специальных мазей или спреев с противовирусной активностью, которые наносятся на слизистые оболочки носа.

Кроме того, людям, контактирующим с больным, рекомендуют принимать противовирусные препараты, неспецифические иммуностимуляторы, а также поливитаминные комплексы.

Грипп мутировал?

По словам врачей, симптомы сезонного гриппа не поменялись: никаких новых свойств и клинических проявлений зафиксировано не было. "В этом году каких-то особых свойств и особенностей течения заболевания мы не видим. Но это не исключает изменений в будущем", - говорит директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Эксперт отмечает, что восприимчивость людей к вирусу гриппа в этом году высокая: многие не вакцинируются, не проводят вовремя иммунопрофилактику, в том числе не принимают вовремя противовирусные препараты.

Дмитрий Львов также отметил, что заболеваемость гриппом в этом году "соответствует тем вакцинам и штаммам, от которых мы прививались".

Мнение эксперта Вирус гриппа постоянно мутирует, это особенность РНК-содержащих вирусов и вирусов в принципе. Изменения происходят постоянно на генетическом уровне, вирус меняется, потому что он из популяции животных попадает к людям. Он меняется по своим свойствам, получая генетическую информацию сначала от животного, а потом от человека. Вирус гриппа постоянно мутирует, это особенность РНК-содержащих вирусов и вирусов в принципе. Изменения происходят постоянно на генетическом уровне, вирус меняется, потому что он из популяции животных попадает к людям. Он меняется по своим свойствам, получая генетическую информацию сначала от животного, а потом от человека. По опыту и по закономерностям мы фактически регистрируем только три-четыре пандемии в столетие. Поэтому маловероятно, что та пандемия, которая была в 2009 году, через несколько лет повторится, или возникнет похожая ситуация.

Георгий Викулов директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций

Нужно ли бояться свиного гриппа

Среди вирусов, которые можно подхватить в Москве – А/H3N2, то есть разновидность так называемого свиного гриппа.

По словам врачей, вирус свиного гриппа не имеет каких-то особых проявлений: по клинической картине и симптомам этот грипп ничем не отличается от других видов заболевания, его невозможно дифференцировать, кроме как с помощью молекулярно-биологической диагностики.

Как сделать прививку от гриппа

"Циркулирует несколько штаммов, даже пандемический штамм H1N1 иногда встречается, однако преобладает все-таки H3N2. И он как раз является основным компонентом зарегистрированных и разрешенных вакцин в нашей стране", - отметил Георгий Викулов.

По его словам, лечение в случае заболевания свиным гриппом такое же, как и в случае с другими вирусами гриппа. "Некоторые люди переносят свиной грипп в легкой форме и даже не знают, что он у них был", - сказал собеседник M24.ru.



Дарья Вениславичева