Фото: yotaphone.com

Смартфон с двумя экранами YotaPhone 2 подорожал на 21%, сообщается на сайте компании. Теперь девайс стоит 39,99 тысячи рублей.

Увеличение цены не коснулось тех, кто заказал устройство через онлайн-магазин YotaPhone.com до 23 декабря. Стоимость устройства в других регионах продаж не изменилась. Так, в Европе YotaPhone 2 стоит 700 евро, в Великобритании - 555 фунтов стерлингов, в Гонконге - 5999 гонконгских долларов.

Отметим, что до повышения цены смартфон в России стоил 32 тысячи 990 рублей. В продажу устройство поступило 6 декабря.

Напомним, в декабре в очередной раз выросли цены на продукцию Apple. Так, iPhone 6 с памятью 16 Гб вырос с 49 900 рублей до 53 990 рублей, с 64 ГБ - с 59 990 до 61 990 рублей, а со 128 ГБ - с 64 990 до 69 990 рублей.

iPhone 6 Plus с 16 гигабайтами памяти теперь стоит 61 990 рублей, модель с 64 гигабайтами памяти - 69 990 рублей, а со 128 гигабайтами – 77 990.

Apple iPad Air 2 с 16 гигабайтами памяти вырос с 33 990 до 37 490 рублей, с 64 гигабайтами - с 40 490 до 44 490, а со 128 гигабайтами - с 46 990 до 52 490.

С 16 декабря цены на несколько гаджетов серии Galaxy повысила компания Samsung. Рекомендованная розничная цена на смартфон Note 4 выросла на 3 тысячи рублей - до 40 тысяч рублей. Планшет 10.5 Tab S с модулем LTE подорожал на 3 тысячи - до 30 тысяч рублей, а модификация, имеющая только Wi-Fi-модуль повысилась до 25 тысяч рублей.

Стоимость продукции подняли и компании Lenovo, Acer и Huawei, рост составил от 15% до 30%.

Как ранее сообщал M24.ru, крупнейшие российские сотовые операторы планируют повысить цены на международный роуминг с 1 января 2015 года.