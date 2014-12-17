Главу АФК "Система" Владимира Евтушенкова освободили из-под домашнего ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Владимира Козина.
По его словам, в среду следствие изменило Евтушенкову меру пресечения с домашнего ареста на обязательство о явке.
Он добавил, что Евтушенков собирается в ближайшее время вернуться к своей работе в АФК "Система". "Теперь у него нет никаких ограничений, и он может вернуться к плодотворной трудовой деятельности", - отметил Козин.
На момент написания статьи M24.ru не удалось получить комментарий в пресс-службе АФК "Система".
Ранее Басманый суд Москвы продлил домашний арест Евтушенкова до 16 марта 2015 года. Однако адвокаты и сам Евтушенков просили суд об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Бизнесмен отметил, что не намерен скрываться и оказывать давление на ход следствия и "принес бы больше пользы, если бы работал".
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Кроме того, срок следствия по делу "Башнефти", одним из главных фигурантов которого является Евтушенков, продлили до 28 апреля 2015 года.
Напомним, 6 сентября председателю совета директоров ОАО "АФК Система" Владимиру Евтушенкову, одному из богатейших топ-менеджеров России с состоянием в 9 миллиардов долларов по оценке Forbes, было предъявлено обвинение в "отмывании" денег, полученных преступным путем.
По версии следствия, топ-менеджер похитил акции предприятий топливно-энергетического комплекса Башкирии. 17 сентября суд отправил Евтушенкова под домашний арест на два месяца.