СК заочно арестовал директоров "Лабиринта" и "Идеал-тура"

Руководители турфирм "Лабиринт" и "Идеал-тур" заочно арестованы

Руководителей компаний "Лабиринт", "Лабиринт-Т", "Компания Лабиринт" и "Идеал-тур" Сергея Азарскова и Михаила Шаманова заочно арестовали по делу о мошенничестве, передает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, Шаманов и Азарсков купили большую часть акций группы компаний "Лабиринт", что позволило им установить контроль над туроператором. В дальнейшем соучастники, получая деньги от клиентов за авиабилеты, не оплачивали места в самолетах, а переводили средства на счет подконтрольной фирмы.

В настоящее время Шаманова и Азарскова объявили в международный розыск, следствие устанавливает размер ущерба, причиненного туристам. Кроме того, управление СК по Санкт-Петербургу возбудило дело по факту незаконных финансовых операций, проводимых туркомпанией "Нордик Стар".

Напомним, 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор подобное заявление сделал "Экспо-тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.

Позже в Следственном комитете возбудили уголовные дела в отношении пяти турфирм. По мнению следствия, владельцы компаний продавали путевки, зная о неоплаченных счетах. Когда партнеры туроператоров отказались перевозить и принимать туристов, последние объявили о прекращении деятельности.