Перечислявшим денежные средства на счета ИГ студенткам смягчили наказание

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Верховный суд РФ смягчил наказание двум студенткам Саиде Халиковой и Елене Аршахановой, перечислявшим деньги на счета запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Агентство "Москва".

Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор девушкам в декабре 2015 года. Суд приговорил Халикову к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, а Аршаханову – к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Теперь эти сроки снижены до пяти лет.

Как установило следствие, осужденные перечисляли деньги в фонд, принадлежащий ИГ, что квалифицируется как содействие террористической деятельности. Защита Халиковой утверждала, что та собрала деньги и перечислила на счет благотворительного фонда, помогающего "нуждающейся мусульманской молодежи", не зная о реальной деятельности организации.

Администратором сайта фонда являлась находившаяся в Сирии студентка Астраханской медицинской академии Дарья Иценкова, принявшая ислам. Халикова собрала 43 тысячи рублей, вырученные от продажи косметического мыла ручной работы и перечислила их на счет фонда. Аршаханова, в свою очередь, передала в тот же фонд 900 тысяч рублей.

Напомним, в конце марта в Москве сотрудники ФСБ и полиции задержали почти 20 сторонников "Исламского государства". Как считают в правоохранительных органах, в столице подозреваемые занимались поиском и вербовкой новых членов.