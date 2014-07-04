Басмач отказался признать вину в убийстве трех бизнесменов

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Член Щелковской преступной группировки Александр Матусов по прозвищу Басмач отказался признать свою вину в суде. Его обвиняют в убийстве трех бизнесменов в 1996 году в подмосковной деревне, сообщает пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Матусов отказался давать показания, сославшись на соответствующую статью Конституции России. Следователь вручил Басмачу постановление об аресте.

По данным следствия, 17 ноября 1996 года в поселке Свердловском Щелковского района Подмосковья Матусов в составе ОПГ под руководством Павла Бондарцкова напал на четверых коммерсантов.Трое мужчин были убиты, еще один получил повреждения различной степени тяжести.

В ходе расследования следствию удалось получить доказательства тесной взаимосвязи "щелковских" с организаторами "кингисеппской" преступной группировки.

Ранее суд приговорил восьмерых "щелковских" к длительным срокам лишения свободы. Матусову и еще одному участнику преступного сообщества - Олегу Рогатину - удалось скрыться. В июне 2010 года они были объявлены в розыск.

Басмач был задержан в Таиланде несколько дней назад за нарушение ПДД, когда он в трусах ехал на мотоцикле за водкой. В ходе проверки выяснилось, что он находился в стране по поддельным документам. Суд принял решение об экстрадиции Матусова в Россию.