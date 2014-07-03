Лидер Щелковской ОПГ Матусов депортирован из Таиланда в Москву

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В Москву из Таиланда депортирован член преступной группы Александр Матусов. В ближайшее время он будет доставлен к следователю, где ему предъявят обвинение в совершении нескольких покушений на убийство коммерсантов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 17 ноября 1996 года в поселке Свердловском Щелковского района Подмосковья Матусов в составе ОПГ под руководством Павла Бондарцкова напал на четверых коммерсантов. В результате трое мужчин были убиты, еще один получил повреждения различной степени тяжести.

"Кроме того, в ходе расследования следствием получены доказательства тесных взаимоотношений, существовавших между участниками возглавляемой Бондарцковым группы и организаторами "кингисеппской" вооруженной банды, в числе которых и бывший член Совета Федерации РФ Игорь Изместьев", - говорится в сообщении.

Ранее суд приговорил восемь членов преступной группы, в том числе и ее руководителя, к тюремному заключению на срок от 6 до 21 года с отбывание в колонии строгого режима, а Изместьеву было назначено пожизненное лишение свободы.

Напомним, что предполагаемый лидер Щелковской ОПГ Александр Матусов по кличке Басмач был арестован в Таиланде по запросу российского национального бюро Интерпола. Матусов был задержан в Паттайе, где проживал длительное время по поддельным документам.

ОПГ Басмача в 1990-е годы не только контролировала подмосковный город Щелково, но и выполняла заказные убийства. Считается, что на счету членов группировки не менее 60 убийств. В 2009 году в ходе следственных мероприятий в подмосковных лесах были найдены захороненные останки не менее 15 жертв "щелковских".