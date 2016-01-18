Половина московских попрошаек оказались иностранцами

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Более тысячи попрошаек обнаружили социальные патрули на столичных улицах в 2015 году. Почти половина из них являются иностранными гражданами, сообщает МИА "Россия сегодня".

По словам первого замруководителя департамента труда и соцзащиты Ольги Грачевой, из 1096 выявленных попрошаек 582 человека имеют российское гражданство, 505 оказались иностранцами и у 9 гражданство не установлено.

Большинство попрошаек не являются инвалидами или даже пожилыми людьми. В основном – это работоспособные люди от 30 до 60 лет.

"Мы в этой работе тесно взаимодействуем с органами внутренних дел. Мы видим, что имеем дело с людьми, которые постоянно попрошайничеством занимаются и не боятся действующей ответственности. Не боятся даже, что при них найдут документы. При себе личные документы в оригиналах имели 474 человека", – подчеркнула Ольга Грачева.

Замглавы столичного департамента труда и соцзащиты также отметила, что ведомство поддерживает введение ответственности за организацию попрошайничества, привлечение в этот бизнес детей, инвалидов, стариков и беременных женщин.

"Утро": За попрошайничество с младенцами увеличат сроки наказания

Законопроект, который предусматривает увеличение ответственности за попрошайничество с детьми, обсуждают в Госдуме с 2014 года.

За это нарушение правоохранители предлагают ввести уголовную ответственность сроком на шесть лет. Сейчас же максимальное наказание, которое грозит попрошайкам с детьми – штраф 500 рублей.

Кроме того, действующая сейчас статья наказывает за вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество, но в случае с младенцем доказать этот факт невозможно – грудных детей просто используют как вещь.

Сотрудникам полиции известно, что попрошайки в метро или на улицах не работают со своими детьми, а берут их напрокат у горе-мамаш, которых часто бывает трудно лишить родительских прав.