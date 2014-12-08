Лжеконтролеры "оштрафовали" москвичку на 13 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В столице появился новый вид мошенничества – аферисты под видом контролеров в общественном транспорте вымогают у пассажиров за безбилетный проезд суммы, в несколько раз превышающие штрафы.

Как рассказали M24.ru в преcc-службе ГКУ "Организатор перевозок", в ноябре 2014 года мошенники под видом контролеров на наземном транспорте вымогали у пассажирки 80 тысяч рублей за использование чужой соцкарты (официальный штраф за это - 2,5 тысячи рублей).

У потерпевшей было только 13 тысяч, которые она и отдала якобы за невозбуждение дела. После женщина обратилась в полицию.

Правоохранители вместе с заявительницей провели проверку в ГКУ "Организатор перевозок", но потерпевшая не опознала мошенника среди штатных контролеров ведомства.

Как отличить настоящего контролера от мошенника

Позже полиция, не найдя подозреваемых в ГКУ, инциировала расследование с участием Мосгортранса.

Отметим, что настоящие контролеры должны быть в форме и с удостоверениями. Кроме того, за безбилетный проезд они должны выписать протокол о штрафе и квитанцию на оплату.