Герои фильма "Покидая Неверленд" рассказали о травле после обвинений Джексона в насилии

На экраны вышло продолжение документального фильма про Майкла Джексона "Покидая Неверленд". В сиквеле рассказывается, с чем столкнулись предполагаемые жертвы поп-короля после того, как в первой части на весь мир заявили о домогательствах с его стороны. Подробности сенсационной истории – в материале Москвы 24.

"Пережить Майкла Джексона"

Фото: кадр из фильма "Покидая Неверленд-2: Пережить Майкла Джексона"; режиссер – Дэн Рид; производство – HBO

18 марта в Великобритании состоялась премьера фильма "Покидая Неверленд-2: Пережить Майкла Джексона". В первой части нашумевшей документальной картины в 2019 году танцор Уэйд Робсон и IT-специалист Джеймс Сейфчак уверяли, что легендарный певец якобы подвергал их насилию, когда они были несовершеннолетними.

Сюжет второй части в основном сконцентрирован вокруг обвинителей Джексона. Действие сиквела охватывает период с 2013 года, когда Робсон и Сейфчак впервые публично заявили о насилии со стороны певца и стали добиваться возмещения ущерба в суде. Иски мужчин отклоняли дважды, но после выхода "Покидая Неверленд" дело все же возобновили.

В новом фильме также рассказывается, что после выхода первой части герои картины столкнулись с волной общественного осуждения и травлей со стороны поклонников певца. Кроме того, в ленте показали, как семья Джексона якобы пыталась не допустить выступлений Робсона и Сейфчака в суде.

При этом во второй части, как и в первой, отсутствует мнение родственников Майкла или их представителей. Режиссер фильма Дэн Рид показал в кадре письмо, адресованное компании MJJ Productions, которая до сих пор занимается делами Джексона: создатель картины якобы едва ли не умолял их принять участие в продолжении ленты. Не удалось привлечь к съемкам также и других людей, которые, будучи детьми, часто гостили в поместье поп-короля.

В финале фильма говорится, что главное судебное разбирательство по делу состоится в 2026 году.



Фото: кадр из фильма "Покидая Неверленд-2: Пережить Майкла Джексона"; режиссер – Дэн Рид; производство – HBO

Дэн Рид в интервью изданию Deadline назвал сиквел "трамплином" и заявил о намерении "следить за историями до конца". Он также добавил, что затянувшийся судебный процесс, по его мнению, только подчеркивает подлинность историй Робсона и Сейфчака.



Дэн Рид режиссер Я хотел показать, насколько сложно, неблагодарно и изнурительно пытаться добиться справедливости в судебной системе. Тем, кто говорит: "Им просто нужны деньги", я говорю: еще пять жертв вышли после "Покидая Неверленд" и получили по 16–17 миллионов долларов за свои права на жизнь. Если Джеймс и Уэйд хотели быстро заработать, почему они просто не пошли в поместье?

На сторону предполагаемых пострадавших встала и бывшая горничная Джексона. По информации RadarOnline, женщина часто видела Робсона и Сейфчака на ранчо музыканта без сопровождения родителей. Она также заявила, что в спальне певца были установлены скрытые камеры и прослушивающие устройства, и призвала обнародовать записи с них.

В свою очередь, экс-телохранитель Джексона Джимми Ван Норман накануне выхода картины в эксклюзивном интервью DailyMail заявил, что герои фильма готовы на все, чтобы "продать сфабрикованную историю".

"Я никогда не был свидетелем чего-либо подозрительного, касающегося Робсона, Сейфчака или любого другого ребенка, которого Джексон принимал на своем ранчо "Неверленд" в конце 1980-х и 1990-х. Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил", – заявил телохранитель.

Майкл Джексон, умерший от передозировки снотворным в 2009 году, еще при жизни не раз подвергался обвинениям в сексуальном насилии над детьми. Поданный в 1993-м иск против певца удалось урегулировать в досудебном порядке, а в 2003-м после выхода фильма "Жизнь с Майклом Джексоном" разразился новый скандал. В итоге громкий судебный процесс завершился в 2005-м: с исполнителя сняли все обвинения и признали невиновным.

"Ему нравилась моя молодость"

Фото: кадр из фильма "Покидая Неверленд"; режиссер – Дэн Рид; производство – HBO

Первая часть документального фильма "Покидая Неверленд" вышла в 2019 году и повлекла за собой огромный скандал. В ней Робсон и Сейфчак подробно рассказали, как поп-король якобы растлевал их, когда они были мальчиками. Они признались, что в детстве много времени проводили на знаменитом ранчо артиста "Неверленд", где оставались с ночевками без сопровождения родителей.

Документальная работа была благосклонно принята в киносреде и получила престижные премии "Эмми" и BAFTA. Однако поклонники поп-короля были возмущены выходом картины и искали в ленте фактические ошибки. Французские фанаты даже подали в суд на создателей "Покидая Неверленд", обвинив тех в нарушении принципа презумпции невиновности.

Кроме того, в защиту Джексона высказались и некоторые знаменитости. Актер Маколей Калкин, который в детстве вместе с другими мальчиками часто бывал на ранчо певца, в одном из интервью заявил, что ни разу не сталкивался с неподобающим поведением Майкла.





Маколей Калкин актер Думаю, он отождествил меня с собой. Конечно, ему нравилась моя молодость. Он мог вести себя со мной как ребенок. Но это никогда не было странным. И я не чувствовал себя дискомфортно. Просто он был таким.

Родственники Джексона тогда назвали фильм "публичным линчеванием" и обвинили Робсона и Сейфчака во лжи. Кроме того, семья подала в суд на американскую телекомпанию HBO, которая занималась производством ленты. Наследники поп-короля обвинили руководство в нарушении договора, согласно которому компания получила права на концертный фильм The Dangerous Tour взамен на обещание не выпускать материалы, порочащие Джексона.

По данным СМИ, в декабре 2020 года HBO проиграла суд и была обязана выплатить компенсацию семье Майкла в размере 100 миллионов долларов. В результате в съемках продолжения скандального фильма телекомпания уже не участвовала.