ФК "Локомотив" проведет акцию помощи пострадавшим в ЧП в метро

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На стадионе "Локомотив" 18 июля пройдет акция помощи пострадавшим в результате аварии в столичной подземке, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Любой желающий сможет прийти на стадион и сдать кровь. Мобильный пункт будет работать в центре спортивной медицины "Локомотив", расположенном на территории арены (в здании интерната), с 09.30 до 12.00.

Желающим сдать кровь нужно иметь при себе паспорт с пропиской в Москве или Московской области (срок регистрации – не менее полугода). К сдаче допускаются граждане старше 18 лет.

Напомним, трагедия произошла 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар". Там сошли с рельсов три вагона поезда. В результате аварии, по последним данным, погибли 23 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.