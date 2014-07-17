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ЧП

17 июля 2014, 19:16

Малайзийский лайнер разбился около границы России и Украины

самолеты лайнеры авария чп

На границе России и Украины разбился малайзийский лайнер

Boeing 777 малайзийских авиалиний рухнул на территории Украины недалеко от российской границы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. По данным агентства, на борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени.

Украинские силовики подтверждают крушение малайзийского Boeing на востоке Украины, заявил МИА "Россия сегодня" официальный представитель спецоперации Владислав Селезнев.

"Такая информация есть. Boeing 777 маршрутом Амстердам- Куала-Лумпур упал возле пункта севернее Тореза. Он шел в определенном международном коридоре", - сказал Селезнев. По информации агентства, все пассажиры и члены экипажа погибли. По предварительной информации, лайнер находился в пространстве Украины на высоте 10 тысяч 600 метров.

Уже обнаружены обломки воздушного судна и тела погибших, сообщили местные жители. По данным ИТАР-ТАСС, россиян на борту упавшего лайнера не было.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

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