Роспотребнадзор начнет проводить внеплановые проверки магазинов и ресторанов

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23 января вступил в силу закон, согласно которому Роспотребнадзор России может проводить внеплановые проверки магазинов, ресторанов и производителей продуктов. При этом ведомство не будет предварительно уведомлять о проверках за 24 часа, как это было раньше.

Как сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова, обычно внеплановые проверки проводятся по жалобам. Прежде нужно было предупредить магазин или общепит за сутки до проверки. Однако за это время нарушители могут "замести следы". По словам Поповой, злоупотреблений или усиления административной нагрузки на бизнес не будет.

Добавим, что за использование фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок устанавливается административная ответственность.

Полномочием возбуждать дела о таких правонарушениях будут наделены должностные лица Роспотребнадзора, а также ФТС России и Росздравнадзора. Принимать решение об административном наказании будет суд.