Волос пророка Мухаммеда доставили в столицу спецрейсом из Дагестана

Фото: M24.ru

В субботу в Москву из Дагестана спецрейсом доставили чтимую мусульманами во всем мире реликвию - частицу волоса пророка Мухаммеда.

Реликвию привезли в специальной капсуле. Дополнительно в целях безопасности ее переместили в специальный контейнер из прозрачного стекла. Святыню можно будет рассмотреть через заранее установленное увеличительное стекло. Увидеть частицу волоса пророка можно будет 25 января на праздничном вечере "Мавлид ан-Наби" в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Руководитель аппарата духовного управления мусульман Москвы (ДУМ) Камиль Маннапов сообщил М24.ru, что посмотреть на святыню смогут только гости праздника "Мавлид ан-Наби" с билетами в концертный зал "Крокус Сити Холл". При этом билеты на мероприятие уже распроданы.

"Во избежание неудобств организаторы убедительно просят граждан, не имеющих билетов, отказаться от поездки в "Крокус Сити Холл" и не тратить время в ожидании доступа на мероприятие", - сказал Маннапов.

Он также сообщил, что в целях повышения уровня безопасности демонстрацию реликции решили провести со сцены, а не в фойе, как было заявлено ранее.

Прямую трансляцию праздника, в том числе и демонстрации святой реликвии, можно будет посмотреть на сайте www.mawlid.ru. Мероприятие начнется в шесть часов вечера.