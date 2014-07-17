В Россию с любовью: страна готовится к проведению футбольного ЧМ-2018

Фото: fifa.com

В воскресенье на стадионе "Маракана" в бразильском Рио-де-Жанейро состоялась символическая церемония передачи права проведения будущего мундиаля от Бразилии России. В 2018 году именно наша страна на месяц станет центром мирового внимания, а 32 лучшие сборные поведут борьбу за главный трофей мирового футбола. О том, как Россия в целом и Москва в частности готовятся к проведению чемпионата мира - в материале M24.ru.

Следующий мундиаль - за Россией!

Россия приняла от Бразилии право на проведение чемпионата мира по футболу-2018 года. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, его коллега из Бразилии Дилма Русеф и глава ФИФА Йозеф Блаттер.

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В ходе церемонии Блаттер торжественно вручил Путину подписанный сертификат, символизирующий передачу своеобразной "эстафетной палочки" проведения чемпионата мира. Он выразил уверенность в том, что Россия через четыре года сможет провести не менее запоминающийся турнир. "Я уверен, что Россия с честью возьмет на себя эту ответственность", - подчеркнул Блаттер.

В свою очередь, президент России отметил, что футбол не просто является любимой игрой миллионов людей, но и помогает решить социальные проблемы. "Наша задача - создать наилучшие условия для тренеров, игроков, экспертов и болельщиков. Мы сделаем все необходимое, чтобы провести турнир на высочайшем уровне", - заявил Путин.

Какие города примут чемпионат мира-2018

Мундиаль 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Хозяевами первенства планеты станут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Калининград,Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Власти практически всех городов, которые станут хозяевами грядущего первенства, уже объявили о начале работ по модернизации транспортной системы. Специальные автобусные маршруты создадут в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и других городах. Организация новых маршрутов преследует две цели: доставить болельщиков из аэропорта к стадиону, а заодно связать с аренами гостиницы, которые строятся в каждом из городов.

Сообщение между городами улучшат всеми доступными способами. Во-первых, максимально синхронизируют время между рейсами самолетов, подстраивая его под время проведения матчей, чтобы болельщикам не приходилось по четыре часа сидеть перед стадионом, ожидая начала поединка.

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Во-вторых, все города-участники мирового первенства будут связаны "Сапсанами". Специально к чемпионату планеты будет запущен маршрут Москва - Нижний Новгород - Казань. Кроме того, "Сапсаны" пустят до городов, которые не принимают чемпионат мира, например до Уфы, Тюмени и Перми.

Новые поезда будут ходить со скоростью 300-400 километров в час.

Не забыли и о модернизации сети дорог. В планах - построить трассу Москва - Харьков - Ростов-на-Дону - Краснодар - Адлер. Кроме того, проложат магистраль Москва - Ярославль, рассчитанную на скоростное движение.

Подвергнется реконструкции и ряд международных трасс, в частности, Минское, Киевское и Рижское шоссе.

Отмена виз

Едва ли не самым наболевшим для футбольных фанатов является визовый вопрос. Скажем, купишь билет на финал чемпионата мира, а визу строгие российские власти не дают, и сиди себе болей дома перед телевизором.

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент РФ пообещал принять радикальное решение: въезд в Россию для спортсменов, судей, тренеров и болельщиков в период проведения мундиаля будет безвизовым.

В принципе, уже сейчас действует федеральный закон, который гарантирует "специальный льготный визовый режим для иностранцев, помогающих в подготовке чемпионата мира". Но он рассчитан на волонтеров, без которых сейчас не обходится ни одно спортивное соревнование уровнем выше первенства водокачки.

В случае, если решение о полной отмене виз все-таки будет принято, это станет первым прецедентом на чемпионатах мира по футболу - раньше визы не отменял никто.

Москва-2018

Начала готовиться к чемпионату мира и столица. На улицах и в метро ставят новые указатели на русском и английском, которые помогут болельщикам найти не только стадион, но и прогуляться по Арбату или зайти в Третьяковскую галерею.

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На пяти станциях и нескольких подземных переходах уже появились информационные таблички с номером выхода в город, картами и справочной информацией. На них изображены главные достопримечательности района в виде трехмерных объектов, а формат схемы позволяет легко ориентироваться и выбирать нужный маршрут.

На всех пересадочных станциях Кольцевой линии и в пределах самого кольца смонтировали напольные указатели. Знаки размещены с учетом анализа движения людей и в прямой видимости друг от друга. Это поможет пассажирам, в том числе и иностранцам, не потеряться во время пути.

Специально к первенству реконструируют стадион "Лужники", который примет матч открытия и финал. Зрителям улучшат обзор, подняв трибуны и убрав беговые дорожки вокруг газона. Ради проведения столь масштабных работ придется срыть часть газона. Кроме того, реконструкции подвергнутся раздевалки, душевые, пресс-центр и другие объекты Большой спортивной арены.

Спортивная арена "Лужники" готовится принять ЧМ по футболу

Реконструкцию Большой спортивной арены "Лужники" планируется завершить к маю 2017 года - аккурат к Кубку Конфедераций. Количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи. Кроме того, 300 мест специально оборудуют для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Также в "Лужниках" появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля и два больших видеоэкрана для просмотра матчей. Трибуны стадиона оборудуют антивандальным покрытием и установят соответствующие зрительские сидения.

Другой столичный стадион - "Спартак" - откроют в сентябре этого года одновременно с одноименной станцией метро. Но на этом работы по строительству новых арен не завершатся. К 2018 году в столице откроют восемь тренировочных полей, где участники мундиаля смогут "обкатывать" свои тактические модели и поддерживать физическую форму.

Кроме того, в столице построят целую сеть гостиниц, которые смогут принять всех гостей чемпионата мира. Для этой цели ряд старых зданий в центре города будет переоборудован под отели и хостелы. В основном, будут возводиться 2-3-4-звездочные гостиницы.

Принять гостей могут и легендарные "дома-книжки" на Новом Арбате - их планируют реконструировать и переоборудовать под гостиницы.

Василий Макагонов