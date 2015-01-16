Кинотеатру "Победа" вернут исторический облик

Кинотеатр "Победа" отремонтируют к 2017 году

Здание московского кинотеатра "Победа" отремонтируют в 2015-2016 годах. Средства на реставрацию выделены из столичного бюджета, сообщили M24.ru в Московском городском совете ветеранов.

"Приятно, что город оказывает не только поддержку в части разработки культурной программы, но и материальную поддержку. В 2015-2016 годах правительство Москвы отремонтирует здание кинотеатра "Победа" и восстановит его былой облик", - отметил председатель совета ветеранов Владимир Долгих.

Кинотеатр "Победа" расположен в центре Москвы на Абельмановской улице. Здание в стиле "сталинский ампир" построено в 1957 году по плану архитектора Ивана Жолтовского. При проектировании "Победы" Жолтовский ориентировался на итальянский образец - дворец XVI века. Кинотеатр "Победа" расположен в центре Москвы на Абельмановской улице. Здание в стиле "сталинский ампир" построено в 1957 году по плану архитектора Ивана Жолтовского. При проектировании "Победы" Жолтовский ориентировался на итальянский образец - дворец XVI века. После открытия в кинотеатре работали 2 зала, каждый из которых мог вместить 420 зрителей, в подвале находился тир. В июне 2000 года кинотеатр "Победа" закрыли на ремонт.



Отметим, сейчас в кинотеатре "Победа" работают два зала. 28 января в кинотеатре пройдет показ документального фильма "Блокада Ленинграда". Мероприятие в рамках проекта "Связь поколений" организует Московский городской совет ветеранов. После просмотра состоится встреча с режиссером ленты Ольгой Антроповой.

Напомним, в феврале 2014 года на реконструкцию закрылся один из старейших московских кинотеатров "Художественный". Реставрацией здания занимается компания "Сиан Строй".

Чердак нынешнего здания превратят в два зала на 96 и 48 посадочных мест, которые оформят как арт-пространство для показов фестивального кино. Большой зал кинотеатра на 496 мест после реставрации планируется использовать как по прямому назначению, так и в качестве концертной площадки.

Что появится в городских кинотеатрах

В планах "Сиан Строя" также полностью заменить отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию кинотеатра. Подключат в "Художественном" и систему автоматического пожаротушения.

В ноябре прошлого года началась реконструкция кинотеатра "Тула" на юго-востоке столицы. Компания-подрядчик "Крафтбау Груп" планирует завершить ремонт здания за 7 месяцев.

В кинотеатре проведут комплексный ремонт и частичную перепланировку. Здесь также установят системы пожаротушения и дымоудаления. Кроме того, здание преобразуют снаружи – фасад отделают новыми современными материалами и украсят новой вывеской.

После ремонта четырехэтажное здание кинотеатра смогут посещать около трех тысяч человек в неделю. Это почти в два раза больше, чем раньше.

Работы по обновлению московских кинотеатров ведутся в рамках государственной программы "Культура Москвы 2012-2016 годы".

Так, в 2013 году был отреставрирован легендарный "Иллюзион" в высотке на Котельнической набережной, а "Спутник" в Лефортове преобразился в многофункциональный культурный центр, в котором проходят кинопоказы и театральные постановки, концерты и мастер-классы.