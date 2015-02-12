С городских таксофонов снимут всю рекламу

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В Москве начался демонтаж рекламы, размещенной на кабинах таксофонов, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.

По словам собеседника, из 546 таксофонов рекламные постеры сняли на половине, оставшиеся будут удалены в течение нескольких дней.

Таксофоны были исключены из правил размещения рекламы еще в ноябре, а в конце прошлой недели начался демонтаж рекламных постеров. "В схему размещения рекламных конструкций они никогда не входили, и город не получал от них денег в бюджет", - сказал представитель ведомства.

Как отмечается в письме главы департамента Владимира Черникова гендиректору подведомственного ГКУ "Горинфор" Виктору Немчинову, текст которого приводит "Коммерсант", использование в Москве таксофонов как рекламных носителей было признано нецелесообразным.

В связи с этим учреждению поручили удалить рекламу с кабин таксофонов. Все таксофоны обслуживают "Фокус Медиа Групп" и "XXI век - ТВ", отмечает газета. Представитель ОАО "МГТС", которое сдает в аренду для рекламы меньше 10% таксофонов, рассказала изданию, что все рекламные конструкции на кабинах уже демонтированы.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что в январе российский рынок рекламы обрушился на 40%. Количество заказов на телевидении снизилось на 28%, на радио – на 30%, а в печатных изданиях – на 35%. При этом меньше всего рекламные площади стали покупать в глянцевых изданиях.