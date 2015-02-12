Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Связь

12 февраля, 15:43

С городских таксофонов снимут всю рекламу

реклама Департамент СМИ и рекламы связь телефонные будки таксофоны

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В Москве начался демонтаж рекламы, размещенной на кабинах таксофонов, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.

По словам собеседника, из 546 таксофонов рекламные постеры сняли на половине, оставшиеся будут удалены в течение нескольких дней.

Таксофоны были исключены из правил размещения рекламы еще в ноябре, а в конце прошлой недели начался демонтаж рекламных постеров. "В схему размещения рекламных конструкций они никогда не входили, и город не получал от них денег в бюджет", - сказал представитель ведомства.

Как отмечается в письме главы департамента Владимира Черникова гендиректору подведомственного ГКУ "Горинфор" Виктору Немчинову, текст которого приводит "Коммерсант", использование в Москве таксофонов как рекламных носителей было признано нецелесообразным.

Ссылки по теме

В связи с этим учреждению поручили удалить рекламу с кабин таксофонов. Все таксофоны обслуживают "Фокус Медиа Групп" и "XXI век - ТВ", отмечает газета. Представитель ОАО "МГТС", которое сдает в аренду для рекламы меньше 10% таксофонов, рассказала изданию, что все рекламные конструкции на кабинах уже демонтированы.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что в январе российский рынок рекламы обрушился на 40%. Количество заказов на телевидении снизилось на 28%, на радио – на 30%, а в печатных изданиях – на 35%. При этом меньше всего рекламные площади стали покупать в глянцевых изданиях.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать