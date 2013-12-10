В Москве утвердили новый порядок размещения наружной рекламы

В Москве начнет действовать новый порядок размещения рекламных вывесок

Вся реклама, несоответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании правительства.

Он также отметил, что в последние три года власти города проводят активную работу по наведению порядка на рынке наружной рекламы. Улицы освободили от сотен конструкций с навязчивыми вывесками, но тем не менее, нарушения в этой сфере еще имеются. Громоздкие конструкции скрывают фасады памятников архитектуры. Новые правила должны помочь в решении этой проблемы.

"Новые правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца - до 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца - до 1 января 2015 года, в границах МКАД до 1 июля 2016 года", - говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Добавим, в столице также узаконят рекламу на трамвайных остановках и кабинах таксофонов. С декабря прошлого года число разрешенных форматов наружной рекламы уменьшилось до 13.

По словам Сергея Собянина, за два с половиной года работы над регулированием рынка рекламы ее стало на 70% меньше - убрано около 40 тысяч рекламных конструкций разного формата.

Теперь Москва получит новый облик, а перетяжки и огромные панно больше не будут закрывать здания.