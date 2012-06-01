Обзор московской прессы: 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин вчера предложил изменить самые спорные положения законопроекта о выборах мэра Москвы — запрет выдвигаться самовыдвиженцам и максимальный муниципальный фильтр 10%. По убеждению господина Собянина, фильтр 6% и участие самовыдвиженцев дадут "сигнал к тому, что выборы мэра в Москве будут максимально доступными для всех желающих кандидатов". Партии расценили эту инициативу как пиар-ход властей и заявили о готовности участвовать в выборах. По сведениям "Ъ", в них примет участие и экс-кандидат в президенты Михаил Прохоров. «Коммерсантъ»

Новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу не желает, чтобы область превращалась в "спальные районы столицы". Поэтому чиновники решили больше не согласовывать проекты массовой застройки, а созданная главой региона комиссия будет принуждать землевладельцев строить малоэтажные дома либо туристические комплексы. Ограничения во вводе жилья в Подмосковье девелоперы могут компенсировать ростом цен. «Коммерсантъ»

С городских автобусов и троллейбусов может исчезнуть реклама – их парк сейчас обновляется и на новые машины рекламу клеить нельзя. Чтобы компенсировать потери оператору этой рекламы, компании «Бульварное кольцо», столичные чиновники просят ФАС дать согласие снизить стоимость контракта втрое – до 700 млн руб. Иначе он вообще может быть разорван. «Ведомости»

BigBoard может остаться без рекламы на остановках транспорта: столичные чиновники требуют демонтировать часть щитов его дочерней компании «Валль-СНГ». «Ведомости»

Сразу несколько госструктур Троицка получили уведомления о сокращении в связи с реорганизацией. Об этом «Известиям» сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. На грани увольнения находятся несколько сотен человек – все сотрудники местных органов соцзащиты и опеки, службы занятости, комиссий по делам несовершеннолетних, территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), а также военно-учетного стола. «Известия»

В июне столичные власти разработают «единую систему оценивания результатов» московских школьников. С ее помощью школы начнут отмечать не только академическую успеваемость ребенка, но и его творческую, социальную и другие виды деятельности. Данные занесут в электронные портфолио каждого ученика, чтобы затем в автоматическом режиме подобрать для него кружки и секции или индивидуальную программу обучения. «Известия»

Одежда столичных школьников, возможно, станет похожей на форму сотрудников ДПС и дорожных строителей – ученикам начальной школы будет рекомендовано надевать на нее светоотражающие элементы. «МК»

По всей столице жители многоквартирных домов получили странные платежные документы, как две капли воды похожие на счета ЖКХ. Листовки распространяет фирма, предлагающая услуги перерасчета коммунальных услуг. Москвичи-юристы убеждены, в городе орудуют мошенники, в самой же фирме утверждают – это рекламная акция. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту распространения «платежек». «Московские новости»