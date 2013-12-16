Елки в законе: как в Москве ловят "новогодних браконьеров"

Фото: ИТАР-ТАСС

15 декабря в Москве открылись 150 елочных базаров, еще 250 начнут работать 20-го числа.

Благоухающая и украшенная гирляндами зеленая красавица - настоящий символ зимнего праздника. Вот только желающим самостоятельно срубить новогоднюю елку стоит поостеречься - за это можно заплатить 200 тысяч рублей или провести ближайший год за решеткой. Как в Москве ловят "новогодних браконьеров" - в материале M24.ru.

К Новому году готовятся не только законопослушные граждане, но и те, кто хотят сэкономить. С 1 декабря в Москве и Подмосковье началась операция "Ель", главная задача которой - выявить браконьеров.

По словам начальника пресс-службы Рослесхоза Владимира Дмитриева, "инспекторы патрулируют те маршруты, которые они сами определяют – где может быть проведена самовольная рубка елей. У них есть все полномочия досмотреть машину и попросить документы".

В этом году проверять подмосковные леса выйдут 750 контролеров, до конца декабря они проведут более 1,5 тысяч рейдов.

Кроме того, с 2013 года лесники используют фотоловушки. Чтобы предотвратить незаконную рубку, на некоторых участках установили десять фотоаппаратов и их месторасположение постоянно меняется. "О том, где конкретно они находятся, знает узкий круг лиц", - уточнил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Трунов.

Ловушки также фиксируют автотранспорт и в случае незаконной вырубки фотографии могут послужить доказательством.

Фото: ИТАР-ТАСС



Противостоять таким нарушениям лесному хозяйству помогает полиция. В ходе операции "Ель" на выездах из лесов стоят патрульные машины, которые досматривают транспорт, груженый "зелеными красавицами".

Как отмечает представитель Рослесхоза Дмитриев, полиция проверяет документы по своей части, а инспекторы лесных хозяйств – по своей. Если у водителя нет документов на груз, его ждет наказание.

Кстати, об ответственности. Все зависит от того, насколько ценное дерево должно было стоять в доме у нарушителя. Если он срубил полутораметровую ель, то заплатит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Чем выше дерево – тем больше штраф, тут вступает в силу повышающий коэффициент.

Законы предусматривают и уголовную ответственность за вырубку. В зависимости от суммы ущерба, нанесенного лесному хозяйству, "заготовитель" может отправиться в колонию на шесть лет.

При этом не так сложно получить разрешение на сруб: те участки, где растут ели, выставляются на аукцион, и компании, занимающиеся реализацией деревьев, приобретают право заготавливать лес.

Часто представители правоохранительных органов сетуют на то, что русская смекалка находит свое применение в самых неожиданных областях. Не обошло стороной это и предновогодний ажиотаж: нарушитель покупает самую дешевую ель на рынке, выбрасывает ее, сохраняет чек, рубит дерево в лесу и с документом, подтверждающим покупку, идет домой.

Фото: ИТАР-ТАСС

Но тут злоумышленников подстерегают "подводные камни": в любом пункте продаж на чеке указывается подробная информация – где и что именно купил, размеры ели. И если никаких документов, подтверждающих покупку дерева, нет, то составляется протокол, а дерево забирают.

Кстати, в борьбе с "новогодними браконьерами" участвует и природоохранная прокуратура.

"Обычно прокуратура не занимается вырубкой елей, это удел полиции и Рослесхоза, но если это происходит на особо охраняемых природных территориях Москвы - тут мы уже начинаем работать", - отметила в интервью M24.ru пресс-секретарь природоохранного ведомства Анна Бирюкова.

Отметим, что в самой Москве проблема с незаконной вырубкой деревьев почти решена. "Последние годы мы практически не фиксируем нарушений, связанных с незаконной рубкой деревьев под Новый год. Наши сотрудники дежурят, патрулируют территории совместно с полицией, но за последние годы фиксируется не более 1-2 случаев, что для многомиллионной Москвы ничтожная цифра", - рассказал корреспонденту M24.ru глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Тем, кто не хочет помогать браконьерам, лучше всего покупать ель на тех точках, которые являются официальными – так называемые "елочные базары". Как сделать правильный выбор и принести домой настоящее новогоднее настроение - можно узнать здесь.

Дарья Миронова, Сергей Блохин