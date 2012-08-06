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Экология

06 августа 2012, 21:26

Ущерб от утечки фенола в новой Москве оценен в 4 миллиона рублей

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Огромное количество промышленных отходов, которое производит Москва, негативно сказывается на экологии города. Переработка отходов становится одной из первостепенных задач столичных властей

В Москве расследуется уголовное дело по факту порчи земли и загрязнения вод в Новомосковском административном округе, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.

"Согласно выводам экспертов, ущерб от попадания загрязняющих веществ в почву на 07.07.2012 составил 3 231 360 рублей, а от попадания в ручей без учета руслового загрязнения – 1 005 070 рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 13 по 15 июня 2012 года неизвестные нарушили правила обращения с опасными химическими веществами, вследствие чего произошел сброс этих веществ в почву и безымянный ручей, являющийся притоком реки Сетунька. Данный земельный участок площадью более 17 гектаров находится в частной собственности. Его часть владелец сдает в аренду для хранения и переработки сельскохозяйственных отходов предприятию "Торговый дом".

Проведенные исследования показали, что концентрация опасных веществ превышает норму.

"Согласно экспертизе, концентрация фенола превышает предельно допустимую концентрацию в 4700 раз, а формальдегида – в 6,6 раз", - подчеркивается в пресс-релизе.

Период восстановления экологической системы, после устранения источника заражения, будет длиться около 30 лет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли) и части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод).

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