Безработных научат составлять резюме и проходить собеседование

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Московских безработных научат самостоятельному поиску вакансий - регламент обучения утвердил Сергей Собянин, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Услугу будут бесплатно предоставлять центры занятости населения, записаться на обучение можно по почте, факсу или в электронной форме. Обучение начнется максимум через 36 дней с момента подачи запроса.

На занятиях безработным расскажут, как составить резюме, провести деловую беседу с работодателем и правильно подать себя.

Отметим, что подобное обучение проводилось в столице и раньше, но регламент проведения занятий утвердили только сейчас. Он упростит получение услуги "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда", отмечает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В прошлом году обучение по программам активного поиска работы прошли 1900 безработных москвичей, с начала 2014 года — 1200 безработных. По словам мэра, сейчас количество безработных сократилось до минимума и составляет 0,35 процента от трудоспособного населения.

Напомним, что в прошлом году в столичные центры занятости обратилось 154,2 тысячи человек, из них нашли работу 112,1 тысяч человек. Услуги по профориентации получили 128 тысяч человек, услуги по психологической поддержке и социальной адаптации - 10 113 безработных.