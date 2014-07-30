Вокруг "Сколкова" построят производственные кластеры

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Вокруг иннограда "Сколково" построят технико-внедренческие кластеры, где будут развивать инновационные проекты, разработанные в фонде. Об этом рассказал M24.ru и.о. министра инвестиций Московской области Вадим Хромов. В радиусе 3 километров от "Сколкова" планируется создать городки, в которых построят производственные объекты, жилье и социальную инфраструктуру. Кроме того, промзоны Подмосковья, прилегающие к МКАД, планируется превратить в технопарки.

Правительство Подмосковья и фонд "Сколково" планируют подписать соглашение о сотрудничестве, в рамках реализации которого будут развивать территории, прилегающие к инновационному центру.

"В радиусе примерно 3 километров вокруг иннограда будут отобраны участки для комплексной застройки. Там могут появиться технико-внедренческие кластеры, где будут претворять в жизнь инновационные проекты фонда "Сколково". Для специалистов построят комфортную инфраструктуру: жилье, социальные объекты и прочее", – рассказал Хромов.

Строительство планируется вести за счет инвесторов. "К осени мы подготовим конкретные предложения для инвесторов, которые смогут участвовать в комплексной застройке с обязательством создания точек приложения труда", – заявил Хромов.

Кластеры предполагается сделать небольшими. На строительство производственных объектов может потребоваться от $5 млн до $120 млн. "Минимальная сумма вложений в создание промышленных площадей – порядка $500–600 за квадратный метр. Небольшой технопарк – это примерно 10 тысяч квадратных метров, индустриальный парк – 100–200 тысяч квадратных метров. Что касается жилой застройки, то она всегда привлекательна для инвесторов", – отметил Хромов.

В фонде "Сколково" корреспонденту M24.ru не смогли предоставить оперативный комментарий.

Хромов в свою очередь добавил, что сейчас подмосковные власти формируют перечень технопарков, которые планируется построить на территории всей области. Для этих целей могут реорганизовать промзоны, которые находятся в 5-10 километрах от МКАД.

"Недавно мы обсуждали часть территории ОАО „Москокс“ ["Московский нефтегазовый завод". - M24.RU] возле города Видного. Это несколько десятков гектаров, которые можно использовать для строительства технопарка. В первую очередь мы заинтересованы в производстве в тех сферах, которые уже развиты в области, – машиностроении и высокоточной металлообработке", – заметил Хромов. Индустриальные парки также планируется организовать в наукоградах: Королеве, Реутове, Дубне, Пущине.

Напомним, что в июне этого года о строительстве технопарка в Королеве заявило Министерство обороны РФ. В Дубне в июле этого года был открыт восьмой наноцентр "Роснано". В его строительство было вложено порядка 2,2 млрд рублей.

Генеральный директор группы компаний "Гео Девелопмент" Максим Лещев говорит, что в радиусе 3 километров от иннограда "Сколково" есть порядка 500 гектаров незастроенных площадей. "Большинство этих земель не очень удобны для строительства, но найти участки для технопарков можно. Если осуществлять комплексную застройку, то потребуется массовое переселение дачных кооперативов. При этом у „Сколкова“ гигантская территория, где хватит места для любых объектов", - сказал Лещев.

По мнению эксперта, самым перспективным направлением является именно реорганизация существующих промзон под технопарки. "Расширение наукоградов – это миф. Как правило, у них нет территорий, свободных от застройки. Ренновация запустевших промзон – другое дело. В области есть несколько сотен промзон площадью более 100 гектаров. Если добавить к ним небольшие предприятия площадью 10 гектаров, то таких территорий в Подмосковье можно найти тысячи", – заявил эксперт.

Член экспертного совета комитета Госдумы по экономической политике Роман Терехин говорит, что машиностроение и металлообработка – наиболее востребованные в Подмосковье производства. Однако придут ли под строительство технопарков инвесторы, зависит от условий, которые им предложат.

"Должны быть либо реальные налоговые льготы для инвестора, либо возможность компенсировать дефицит в кадрах на производстве. Например, в Калужском автомобильном кластере существует реальный дефицит кадров, туда ездят из всех соседних областей. Если у инвесторов появится возможность решить проблему, построив предприятие рядом со „Сколковом“ или другим наукоградом, они используют ее", – отметил Терехин.

Напомним, что инновационный центр "Сколково" планируется полностью построить к 2018 году. На территории центра планируется возвести жилой комплекс на 442 квартиры, обустроить парк площадью 400 гектаров, создать 5 образовательных центров. В 2017 году должен быть построен бизнес-парк площадью 20 гектаров. В мае 2014 года Москомстройинвест сообщал, что на прилегающих к "Сколкову" территориях планируется создать поля для гольфа.

Дарья Миронова