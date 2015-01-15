Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

15 января 2015, 17:50

Новогодние каникулы в городе обошлись без серьезных ЧП – Майоров

происшествия Алексей Майоров охрана общественного порядка новогодние праздники

Фото: M24.ru

Серьезных происшествий во время новогодних каникул в столице не зафиксировано. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

В основном происшествия носили бытовой характер. Все они произошли в местах несанкционированного отдыха.

Количество пострадавших в ДТП и при запуске фейерверков сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, количество пострадавших в ДТП сократилось в два раза.

Ссылки по теме

Помимо больших фейерверков в Москве было подготовлено 173 места для самостоятельного запуска. На каждой этой точке дежурили представители управ, сотрудники полиции, сотрудники МЧС.

"В этом году мы отмечаем существенное снижение травм при запуске фейерверков. В прошлом году травмы получили около 50 человек, в этом – 40", - подчеркнул Майоров.

Ранее сообщалось, что за фейерверками в столице следили 14 тысяч добровольных пожарных. Кроме того, добровольные пожарные команды помогли МЧС в рейдах против торговцев нелегальной пиротехникой. Также в местах массового скопления людей дежурили казачьи патрули.

Наиболее интенсивная работа по охране общественного порядка велась вечером 31 декабря и 1 января. В период празднования Нового года в столице несли службу 20 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск МВД и дружинников. Все объекты, связанные с проведением мероприятий, обследовали кинологи с собаками, после чего площадки взяли под охрану. На входах в местах проведения праздников поставили рамки металлодетекторов.

В течение всех праздничных дней в городе дежурили оперативные штабы хозяйственных служб и правоохранительных органов.

Алексей Майоров также отметил, что в последние два года москвичи встречают Новый год на улице. В этом году в городе провели более двух тысяч новогодних и рождественских мероприятий.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать