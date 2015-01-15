Новогодние каникулы в городе обошлись без серьезных ЧП – Майоров

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Серьезных происшествий во время новогодних каникул в столице не зафиксировано. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров.

В основном происшествия носили бытовой характер. Все они произошли в местах несанкционированного отдыха.

Количество пострадавших в ДТП и при запуске фейерверков сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, количество пострадавших в ДТП сократилось в два раза.

Помимо больших фейерверков в Москве было подготовлено 173 места для самостоятельного запуска. На каждой этой точке дежурили представители управ, сотрудники полиции, сотрудники МЧС.

"В этом году мы отмечаем существенное снижение травм при запуске фейерверков. В прошлом году травмы получили около 50 человек, в этом – 40", - подчеркнул Майоров.

Ранее сообщалось, что за фейерверками в столице следили 14 тысяч добровольных пожарных. Кроме того, добровольные пожарные команды помогли МЧС в рейдах против торговцев нелегальной пиротехникой. Также в местах массового скопления людей дежурили казачьи патрули.

Наиболее интенсивная работа по охране общественного порядка велась вечером 31 декабря и 1 января. В период празднования Нового года в столице несли службу 20 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск МВД и дружинников. Все объекты, связанные с проведением мероприятий, обследовали кинологи с собаками, после чего площадки взяли под охрану. На входах в местах проведения праздников поставили рамки металлодетекторов.

В течение всех праздничных дней в городе дежурили оперативные штабы хозяйственных служб и правоохранительных органов.

Алексей Майоров также отметил, что в последние два года москвичи встречают Новый год на улице. В этом году в городе провели более двух тысяч новогодних и рождественских мероприятий.