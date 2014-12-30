Сергей Кузнецов о Триумфальной площади и новых панельных домах

"Интервью": Сергей Кузнецов - о преобразованиях городской среды

Городские власти отложили реализацию проекта развития Триумфальной площади на 2015 год, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Кроме того, Кузнецов рассказал корреспонденту канала о новых сериях панельных домов, которые в следующем году начнут строить в столице.

Сейчас с Триумфальной площади убрали парковку и создали там пешеходную зону. Однако с точки зрения архитектуры, ее проблемы не решены, добавил Кузнецов.

После реализации проекта Триумфалка превратится в полностью пешеходную площадь, окруженную деревьями. Она будет разделена на тихую и шумную зоны. Здесь планируют разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад.

"Москва в цифрах": Новая Триумфальная площадь



Кроме того, из-за особенностей рельефа местности специалисты предлагают построить на площади ступени.

"Я надеюсь, проект развития будет в ближайшее время реализован. Основная проблема Триумфалки в том, что большая часть площадного пространства не организована никак. Сейчас парковку убрали, просто поставили скамейки. Но, конечно, это территория еще не очень обжитая. Сейчас на площади поставили елку, но это декоративные меры. Архитектурно она, конечно, не решена. И проект предусматривает некое решение с посадкой новых деревьев, с пешеходной пьяццей, со ступенями там, где падает рельеф", - пояснил архитектор.

По его словам, на площади появятся также кафе и летние площадки.

Напомним, конкурс на разработку концепции благоустройства Триумфальной площади собрал 127 заявок и 44 проекта, из которых выбрали трех финалистов: бюро ST Raum Am, Wowhaus и Buromoscow. Лучшие проекты москвичи выбрали, проголосовав с помощью приложения "Активный гражданин".

Критерии строительства новых домов в Москве

Сергей Кузнецов упомянул и о новых сериях панельных домов. По словам архитектора, сейчас свои варианты развития панельной застройки представили пять градостроительных комбинатов. "Это будет очень современная, яркая и интересная архитектура, ничего не имеющая общего с той массой панельных домов, которые мы привыкли видеть", - отметил Кузнецов.

На первых этажах зданий разместятся магазины, аптеки и парикмахерские. Кроме того, в домах новых серий будет меньше этажей: в среднем - от 8 до 10.