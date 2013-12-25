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25 декабря 2013, 21:42

Проекты

В столице реконструируют медцентр и построят учебный корпус МГУ

Фото: m24.ru

В Москве реконструируют медицинский центр восстановления зрения в Западном округе и построят новый учебный корпус для МГУ на Воробьевых горах, сообщили в Москомстройинвесте.

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После реконструкции площадь медцентра на улице Лобачевского увеличится почти в четыре раза. На Воробьевых горах появится новый учебный корпус площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Кроме того, для биологического факультета МГУ на территории Ботанического сада университета построят теплицу.

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