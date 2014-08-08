Москва сэкономила 28 миллиардов рублей на строительстве по горзаказу

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С начала 2014 года Москва сэкономила около 28 миллиардов рублей на строительстве по горзаказу, сообщил на оперативном совещании заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, снизить стоимость удалось благодаря экспертизе проектной документации, при этом экономия составила 15% от заявленной цены контрактов.

Всего за три года экономия на строительстве по заказу города составила 25%. "Это один из важнейших факторов снижения коррупционной составляющей в строительстве, поскольку сводит на "нет" возможность сверхприбыли строительных организаций", - добавил Хуснуллин.

Ранее M24.ru сообщало, что всего Москва сэкономила на заказе 160 миллиардов рублей. По словам Сергея Собянина, сэкономить на госзакупках Москва смогла благодаря проведению торгов и планированию расходов.

Мэр также отметил, что сэкономленные средства позволили увеличить пособия и адресную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

При этом около 12 миллиардов были сэкономлены при строительстве объектов метро в 2013 году.