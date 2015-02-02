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Новости культурного мира

02 февраля 2015, 14:31

В столице представили "Литературную карту Москвы"

проекты чтение карта Год литературы книжная индустрия

Фото: dsmir.mos.ru

Департамент СМИ и рекламы совместно с Российским книжным союзом разработал проект "Литературная карта Москвы", передает пресс-служба ведомства.

С помощью этой карты можно будет узнавать о различных мероприятиях в области книжной индустрии, а также анализировать распространение книжной продукции по округам. Проект будет полезен как специалистам, так и обычным любителям чтения.

"Литературная карта Москвы" включает в себя интерактивную карту каналов распространения книжной продукции. Благодаря этому можно анализировать возможности продвижения книги и чтения и эффективности мероприятий издательств и книжных магазинов. Кроме того, на карте будут отмечаться различные книжные ярмарки и фестивали, проходящие в городе.

Ознакомиться с проектом можно на специализированном портале www.bookmaps.ru.

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Отметим, что проект "Литературная карта Москвы" приурочен к Году литературы в России. Помимо этого, уже заработал и портал Года литературы, на котором можно узнать новости проекта и книжного рынка. Сайт расположен по адресу godliteratury.ru.

Портал состоит из пяти рубрик: "Новости года литературы", "Проекты", "События", "Публикации" и "Информация оргкомитета". В "Проектах", например, можно найти материалы о проекте "Толстой в один клик" или статьи о выпуске литературного календаря. В "Событиях" – материалы о дебюте дочери Владимира Сорокина в кино, а в "Публикациях" – заметки лауреата "Большой книги" Павла Басинского.

Напомним, Год литературы стартовал в России в 2015 году. Основные его задачи – популяризация чтения, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса к книгам. В его рамках планируется провести несколько масштабных мероприятий, например, писательский форум "Литературная Евразия", "Библионочь-2015", "Всемирный день книги", а также запустить проекты "Литературная карта России", "Книги в больницы", "Лето с книгой" и конкурс "Литературная столица России".

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