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Культура

02 сентября 2014, 13:43

Осенью в прокат выйдет французская драма с Катрин Денев

премьеры Катрин Денев кино

Катрин Денев. Фото: кадр из фильма

2 октября в столичных кинотеатрах стартует французская драма "Мужчина, которого слишком сильно любили". Картина с Катрин Денев в одной из главных ролей была вне конкурса показана на Каннском кинофестивале.

Фильм Андре Тешине основан на реальных событиях – нашумевшем деле о предполагаемом убийстве на Лазурном Берегу. Девушка по имени Агнес Ле Ру погибла более 30 лет назад, однако ее смерть до сих пор окутана тайной.

Катрин Денев - известная во всем мире французская актриса. На ее счету такие фильмы, как "Шербургские зонтики", "Танцующая в темноте", "8 женщин" и многие другие.


События разворачиваются в Ницце в 1976 году. Агнес пережила неудачный брак и возвращается к своей матери, Рене, владелице казино. Здесь, на Лазурном Берегу, девушка влюбляется в поверенного своей мамы, красавца-юриста Мориса, который старше ее на 10 лет.

В городе бушуют финансовые страсти и интриги – казино Рене собирается прибрать к рукам ее конкурент Фратони. Морис переходит на сторону врага и знакомит с ним потерявшую голову Агнес, которая за три миллиона франков предает свою мать.


В последствии, сожалея о своем поступке, Агнес, брошенная Морисом, пытается покончить с собой, а затем бесследно исчезает. Мать девушки обвинила в ее убийстве Мориса, однако ни тела, ни доказательств причастности мужчины к исчезновению Агнес так и не было найдено.

Мориса сыграл актер Гийом Кане, известный по фильмам "Влюбись в меня, если осмелишься" с Марион Котийяр, "Просто вместе" с Одри Тоту, "Прошлой ночью в Нью-Йорке" с Кирой Найтли. Агнес на экране воплотила Адель Энель ("Дьяволы").

Адель Энель и Гийом Кане. Фото: кадр из фильма

Андре Тешине, снимая фильм, основывался на книге о Рене Ле Ру "Женщина перед лицом мафии", которую написал ее сын. Кроме того, он старательно изучил любовную переписку Агнес и Мориса.

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