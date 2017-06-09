Как москвичи будут отдыхать на июньские праздники

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Три выходных дня подряд ждет москвичей: помимо субботы и воскресенья, нерабочим днем стал понедельник, 12 июня. Первый рабочий день – вторник, 13 июня, сообщает Роструд.

12 июня страна отмечает государственный праздник – День России. В 1990 году в этот день приняли Декларацию о государственном суверенитете России, а в 1991 прошли первые всенародные открытые выборы президента.

В праздничный день в столице состоится более 150 мероприятий в музеях, парках и культурных центрах города. Главным событием станет концерт на Красной площади, после которого состоится праздничный фейерверк. Парковка в этот день будет бесплатной.

В выходные дни изменится график работы "Почты России". В субботу, 10 июня, отделения будут работать по стандартному графику, а 11 июня рабочий день сократится на час. Отделения на Уральской улице и Смоленской площади в этот день будут открыты до 21:00. 12 июня круглосуточно продолжит работать отделение "Почты России" на Мясницкой улице, дом 26 – для остальных отделений этот день будет выходным.

Столичные центры госуслуг в июньские праздники будут работать по обычному графику – с 08:00 до 20:00 без перерывов.