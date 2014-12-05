Подарки для пожилых людей соберут в Домике Добра на Театральной площади

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Объединенная редакция Москва Медиа совместно с благотворительным фондом "Старость в радость" в рамках проекта "Город Доверия" устраивает акцию "Домик Добра". 14 декабря на Театральной площади будут собирать подарки для пожилых людей.
В подарок можно положить сладости (батончики, мармелад, пастилу, зефир), новогодние открытки с теплыми пожеланиями с Новым годом, хлопчатобумажное полотенце, футболку, ночную рубашку, шерстяные носки.
Также отдельно в Домике Добра принимаются подгузники любой фирмы, одноразовые пеленки, сладости для диабетиков, небьющиеся новогодние украшения, журналы со сканвордами.
Не рекомендуется приносить вафли, печенье и шоколадные фигурки (все это может раскрошиться в процессе доставки), свечи, стеклянные новогодние игрушки.
Все собранные в результате благотворительной акции подарки направят в дома престарелых.
Мероприятие пройдет с 12.00 до 20.00.
Добавим, что Домик Добра предоставлен организаторами фестиваля "Путешествие в Рождество" в рамках ярмарки "Город Ангелов".
"Город Ангелов"Ярмарка откроется на Театральной площади перед Большим театром. Там разместят огромный стеклянный шар, внутрь которого могут зайти все желающие.
Посетителей ярмарки будут угощать имбирным печеньем и горячим чаем. В "Городе Ангелов" можно купить вязаные варежки, сувениры и подарки.
В течение трех вечеров на здания, окружающие Театральную площадь, будет проецироваться аудиовизуальное шоу, рассказывающее про волшебный Город Ангелов.
Ярмарка работает ежедневно с 15.00 до 18.00. По выходным – с 12.00 до 18.00.