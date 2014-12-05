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Москва 24

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05 декабря 2014, 12:56

Подарки для пожилых людей соберут в Домике Добра на Театральной площади

пожилые люди новогодние подарки благотворительные фонды Театральная площадь Москва. Доверие благотворительные акции

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Объединенная редакция Москва Медиа совместно с благотворительным фондом "Старость в радость" в рамках проекта "Город Доверия" устраивает акцию "Домик Добра". 14 декабря на Театральной площади будут собирать подарки для пожилых людей.

В подарок можно положить сладости (батончики, мармелад, пастилу, зефир), новогодние открытки с теплыми пожеланиями с Новым годом, хлопчатобумажное полотенце, футболку, ночную рубашку, шерстяные носки.

Также отдельно в Домике Добра принимаются подгузники любой фирмы, одноразовые пеленки, сладости для диабетиков, небьющиеся новогодние украшения, журналы со сканвордами.

Не рекомендуется приносить вафли, печенье и шоколадные фигурки (все это может раскрошиться в процессе доставки), свечи, стеклянные новогодние игрушки.

Все собранные в результате благотворительной акции подарки направят в дома престарелых.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 20.00.

Добавим, что Домик Добра предоставлен организаторами фестиваля "Путешествие в Рождество" в рамках ярмарки "Город Ангелов".

"Город Ангелов"

Ярмарка откроется на Театральной площади перед Большим театром. Там разместят огромный стеклянный шар, внутрь которого могут зайти все желающие.

Посетителей ярмарки будут угощать имбирным печеньем и горячим чаем. В "Городе Ангелов" можно купить вязаные варежки, сувениры и подарки.

В течение трех вечеров на здания, окружающие Театральную площадь, будет проецироваться аудиовизуальное шоу, рассказывающее про волшебный Город Ангелов.

Ярмарка работает ежедневно с 15.00 до 18.00. По выходным – с 12.00 до 18.00.

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