Подарки для пожилых людей соберут в Домике Добра на Театральной площади

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Объединенная редакция Москва Медиа совместно с благотворительным фондом "Старость в радость" в рамках проекта "Город Доверия" устраивает акцию "Домик Добра". 14 декабря на Театральной площади будут собирать подарки для пожилых людей.

В подарок можно положить сладости (батончики, мармелад, пастилу, зефир), новогодние открытки с теплыми пожеланиями с Новым годом, хлопчатобумажное полотенце, футболку, ночную рубашку, шерстяные носки.

Также отдельно в Домике Добра принимаются подгузники любой фирмы, одноразовые пеленки, сладости для диабетиков, небьющиеся новогодние украшения, журналы со сканвордами.

Не рекомендуется приносить вафли, печенье и шоколадные фигурки (все это может раскрошиться в процессе доставки), свечи, стеклянные новогодние игрушки.

Все собранные в результате благотворительной акции подарки направят в дома престарелых.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 20.00.

Добавим, что Домик Добра предоставлен организаторами фестиваля "Путешествие в Рождество" в рамках ярмарки "Город Ангелов".