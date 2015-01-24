Три человека погибли в результате пожара в подмосковном поселке

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Три человека погибли в результате пожара в восьмиквартирном жилом доме в подмосковном поселке Жилево. Тела погибших были обнаружены спасателями в ходе тушения огня, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС.

Возгорание произошло в субботу утром в одной из квартир. Прибывшие на место происшествия пожарные вывели из горящего здания 15 человек.

Во время тушения пожаров в одной из квартир нашли три тела. Обстоятельства возникновения пожара выясняются специалистами.

Отметим, что пожар был локализован в 10.30, а спустя непродолжительное время полностью потушен.